Палять багаття і руйнують гнізда. Відпочивальники відлякують рожевих фламінго під Одесою

На Тузлівських лиманах цьогоріч оселилося майже 500 рожевих фламінго, які вже почали гніздитися. Але варварський відпочинок на природі деяких місцевих жителів може відлякати рідкісних птахів.

Гнізда рожевих фламінго під загрозою

"Рідкісні рожеві фламінго облаштували на "пляжі" місця для гніздування. Воєнний фактор неспокою в Херсонській області, де вони могли селитись раніше, змусив їх стати вимушеними переселенцями. На наших територіях для них є усі необхідні умови - мілководні лимани, наповнені поживою, мулисті береги, сприятливі погодні умови. Але спокою вони тут не знайшли..." - пишуть працівники парку.

З метою збереження місць гніздування рожевих фламінго працівники Парку розповсюджують інформаційні листівки, встановлюють таблички, екоосвітяни проводять просвітницькі заходи. Також патрулюють території й моніторять стан поведінки зграї фламінго.

На території парку оселилось майже 500 фламінго (фото: Facebook.com/Національний парк "Тузлівські лимани")

"Деякі місцеві жителі продовжують жити у своє задоволення, проводять пікніки на узбережжі максимально близько до гнізд, з видом на колонію птахів, розпалюють багаття, знищують таблички, залишають сміття на місці відпочинку, прогулюються біля гнізд, неподалік роз’їжджають на автівках, руйнують гнізда", - скаржаться фахівці.

Працівники парку зазначають, що відсоток свідомих громадян серед місцевого населення значно більший за несвідомих. Тому вони розраховують на їхнє розуміння унікальності рідкісного явища та підтримку у збереженні місць гніздування надзвичайних птахів.

Місцеві жителі своїми пікніками та відпочинком на природі можуть відлякати рідкісних птахів (фото: Facebook.com/Національний парк "Тузлівські лимани")

Птахи занесені до Червоного списку Міжнародного союзу

"Серед безлічі неймовірних місць світу фантастичні рожеві фламінго обрали Тузлівські лимани, вважаючи їх найвдалішим та найбезпечнішим місцем для появи малюків і ми маємо поважати їх вибір та дати шанс на розмноження", - зазначають працівники парку.

Рожеві фламінго занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та потребують захисту.

"Виведення потомства рожевих фламінго на території Парку стане індикатором гуманності та вихованості місцевого населення", - додають захисники природи.

Раніше в Парку траплялися поодинокі особини і невеликі групи цих птахів. Але цього року на території Парку їх аж до 500 особин. Вони вподобали лиман і навіть почали будувати гнізда, що є надзвичайно рідкісним явищем для нашої місцевості та країни.

Рожеві фламінго дуже рідко селяться на наших територіях (фото: Facebook.com/Національний парк "Тузлівські лимани")