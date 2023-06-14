Жгут костры и разрушают гнезда. Отдыхающие отпугивают розовых фламинго под Одессой

На Тузловских лиманах в этом году поселилось около 500 розовых фламинго, которые уже начали гнездиться. Но варварский отдых на природе некоторых местных жителей может отпугнуть редких птиц.

Об этом сообщил Национальный парк "Тузловские лиманы" в Facebook .

Гнезда розовых фламинго под угрозой

Редкие розовые фламинго обустроили на "пляже" места для гнездования. Военный фактор беспокойства в Херсонской области, где они могли селиться раньше, заставил их стать вынужденными переселенцами. На наших территориях для них есть все необходимые условия - мелководные лиманы, наполненные едой, илистые берега, благоприятные погодные условия. Но покоя они здесь не обрели..." - пишут работники парка.

В целях сохранения мест гнездования розовых фламинго работники Парка распространяют информационные листовки, устанавливают таблички, экообразовательные учреждения проводят просветительские мероприятия. Также патрулируют территории и мониторят состояние поведения стаи фламинго.

На территории парка поселилось почти 500 фламинго (фото: Facebook.com/Национальный парк "Тузловские лиманы")

"Некоторые местные жители продолжают жить в свое удовольствие, проводят пикники на побережье максимально близко к гнездам, с видом на колонию птиц, разжигают костры, уничтожают таблички, оставляют мусор на месте отдыха, ходят возле гнезд, неподалеку разъезжают на автомобилях, разрушают гнезда", - жалуются специалисты.

Сотрудники парка отмечают, что процент сознательных граждан среди местного населения значительно больше несознательных. Поэтому они рассчитывают на их понимание уникальности редкого явления и поддержку сохранения мест гнездования чрезвычайных птиц.

Местные жители своими пикниками и отдыхом на природе могут отпугнуть редких птиц (фото: Facebook.com/Национальный парк "Тузловские лиманы")

Птицы занесены в Красный список Международного союза

"Среди множества невероятных мест мира фантастические розовые фламинго выбрали Тузловские лиманы, считая их самым удачным и безопасным местом для появления малышей и мы должны уважать их выбор и дать шанс на размножение", - отмечают работники парка.

Розовые фламинго занесены в Красный список Международного союза охраны природы и нуждаются в защите.

"Выведение потомства розовых фламинго на территории Парка станет индикатором гуманности и воспитанности местного населения", - добавляют защитники природы.

Ранее в Парке встречались одиночные особи и небольшие группы этих птиц. Но в этом году на территории Парка их до 500 особей. Им понравился лиман и они даже начали строить гнезда, что является чрезвычайно редким явлением для нашей местности и страны.

Розовые фламинго очень редко селятся на наших территориях (фото: Facebook.com/Национальный парк "Тузловские лиманы")