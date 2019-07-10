Любит животных, моду и Украину: как живет и где училась падчерица Вакарчука (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Приемная дочь Вакарчука Диана училась в университете Британии почти за миллион гривен

Святослав Вакарчук показал в сети редкие семейные фото, которые для многих поклонников стали настоящим откровением - про дочку музыканта и политика мало что было известно. На снимке вокалист "Океан Ельзи" и лидер партии "Голос" с женой Лялей и падчерицей Дианой, которая 14 июля отпразднует свое 26-летие. Как выяснилось, девушка училась в Киеве в гимназии и университете, а 13 декабря 2018 года закончила Ноттингемский университет в Британии и получила диплом магистра.

Как следует из ее постов в соцсети, Диана любит собак и кошек, увлекается сферой моды, работала в нескольких магазинах одежды. Также на ее страничке в Facebook можно увидеть патриотические комментарии и посты, а также осуждение российской агрессивной политики.

Приемная дочь Святослава Вакарчука Диана (Фото: соцсеть)

Брак Святослава Вакарчука с Лялей Фонаревой был скромным, пара просто расписалась и не устраивала громкого торжества. Все это время музыкант старался оберегать свою личную жизнь от папарацци и СМИ, редко и "дозированно" делился деталями приватной жизни.

Дочь Вакарчука Диана со своим питомцем (Фото: соцсеть)

Диану Святослав удочерил - ее родным отцом является бизнесмен, парикмахер-стилист Владимир Тарасюк, замужем за которым ранее была Ляля Фонарева.

За более чем два десятка лет Диана стала для Святослава практически родной дочерью.

Дочь Святослава Вакарчука Диана (Фото: соцсеть)

Она получила отличное образование. Училась в гимназии имени Леси Украинки №117, а затем в Киевском институте международных отношений (КИМО) при университете имени Тараса Шевченко, по окончанию которого стала специалистом по международной информации.

Диана во время Революции Достоинства зимой была в Киеве. На ее страничке в Facebook можно найти много фото с тех бурных стремительных событий. В частности, с февраля 2014-го.

Дочь Святослава Вакарчука Диана была в Киеве во время Майдана (Фото: соцсеть)

В 2016-м ее на два года отправили в Британию на магистратуру в престижный Ноттингемский университет (Nottingham Trent University). Диана поступила на специальность International Fashion Management (международный менеджмент в сфере моды). Этот вуз является одним из десяти крупнейших в стране, передает "Страна".

Ноттингемский университет в Великобритании (Фото: employeebenefits.co.uk)

Стоимость обучения на факультете на магистратуре для иностранных студентов, на котором училась Диана, составляет 14,5 тысяч фунтов стерлингов в год (около 470 тысяч гривен по нынешнему курсу).

Таким образом, двухлетнее обучение обошлось в среднем в 940 тысяч гривен.

Дочь Святослава Вакарчука Диана (Фото: соцсеть)

Как сообщалось ранее, Святослав Вакарчук недавно признался, что готов пожертвовать сценой ради своей политической деятельности. Он также заявил, что если он попадет в Раду, то дальше не будет останавливаться только на этом.

Напомним, ранее был составлен рейтинг школ и университетов, где учатся дети полит-элиты. Так, народные депутаты хотят, чтобы их дети учились вместе с принцем и будущими королями, и могут легко заплатить 30 тысяч долларов за обучение своих потомков.