Вот это поворот! Вакарчук удивил сеть фото жены и дочери

Вакарчук впервые показал фото дочери Дианы
Святослав Вакарчук, фронтмен группы "Океан Ельзи" и лидер партии "Голос", показал фото своей семьи - жены и приемной дочери. Редкие кадры артист, политик, волонтер и общественный деятель опубликовал в Instagram в День семьи в Украине.
Отметим, что Святослав крайне редко делится подробностями личной жизни, поэтому кадры с супругой стилистом Лялей Фонаревой и 26-летней дочкой Дианой стали для поклонников настоящим сюрпризом и подарком.
"Сегодня - День семьи в Украине. Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем является сейчас. Спасибо, мои родные!" - подписал Вакарчук кадры.
Святослав Вакарчук с женой и дочерью (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Диана является дочкой Ляли от первого брака с бизнесменом Владимиром Тарасюком.
В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются милыми фото, которые им довелось увидеть впервые. Некоторые признаются, что даже и не знали о том, что у Вакарчука есть взрослая дочка
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, Святослав Вакарчук недавно признался, что готов пожертвовать сценой ради своей политической деятельности. Он также заявил, что если он попадет в Раду, то дальше не будет останавливаться только на этом.
Также мы писали о том, что Святослав Вакарчук планирует использовать часть средств от доходов за концерты для финансирования предвыборной кампании.