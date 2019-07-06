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Жена во всем поддерживает: Вакарчук рассказал, почему скрывает супругу

STYLERЖизнь    06.07.2019 - 09:23
Жена во всем поддерживает: Вакарчук рассказал, почему скрывает супругу
Святослав Вакарчук (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Вакарчук не любит выносить на публику свою личную жизнь

Святослав Вакарчук, музыкант и лидер партии "Голос", признался, что не показывает свою супругу Лялю Фонареву, поскольку всегда оберегал свою личную жизнь. Об этом он заявил в интервью для "Радио Свобода".

Он отметил, что и в дальнейшем не будет выносить свою личную жизнь на показ. При этом Вакарчук подчеркнул, что переносит тех, кто делает дешевый пиар, используя при этом свою семью.

Жена во всем поддерживает: Вакарчук рассказал, почему скрывает супругу

Ляля Фонарева (фото из соцсетей)

Святослав признался, что семейные ценности для него - это то, в чем он живет. А его жена всегда во всем поддерживает мужа. Он заявил, что на публике они будут также появляется вместе, где это будет уместно. И отметил, что он не из тех, кто использует семью для создания положительного имиджа или пиара.

Жена во всем поддерживает: Вакарчук рассказал, почему скрывает супругу

Святослав Вакарчук с супругой (фото из соцсетей)

Напомним, что Вакарчук признался, что готов пожертвовать сценой ради своей политической деятельности. Он также заявил, что если он попадет в Раду, то дальше не будет останавливаться только на этом. Вакарчук подчеркнул, что на его концертах нет политической агитации и символики: "Это обычные концерты "Океан Ельзи".

Ранее сообщалось о том, что Вакарчук попробовал себя в новой роли. Он показал фотографии со свадьбы гитариста группы "Океана Ельзи" Владимира Опсеница и заявил, что ему очень приятно осознавать, что он стад первым свидетелем на бракосочетании для своего коллеги по цеху.

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