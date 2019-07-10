Любить тварин, моду та Україну: як живе і де навчалася падчерка Вакарчука (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Прийомна дочка Вакарчука Діана вчилася в університеті Британії майже за мільйон гривень

Святослав Вакарчук показав в мережі рідкісні сімейні фото, які для багатьох шанувальників стали справжнім одкровенням - про доньку музиканта і політика мало що було відомо. На знімку вокаліст "Океан Ельзи" і лідер партії "Голос" з дружиною Лялею і падчеркою Діаною, яка 14 липня святкуватиме своє 26-річчя. Як з'ясувалося, дівчина навчалася в Києві в гімназії та університеті, а 13 грудня 2018 року закінчила Ноттингемський університет в Британії і отримала диплом магістра.

Як випливає з її постів в соцмережі, Діана любить собак і кішок, захоплюється сферою моди, працювала в декількох магазинах одягу. Також на її сторінці в Facebook можна побачити патріотичні коментарі та пости, а також засудження російської агресивної політики.

Прийомна дочка Святослава Вакарчука Діана (Фото: соцмережа)

Шлюб Святослава Вакарчука з Лялею Фонарьовою був скромним, пара просто розписалася і не влаштовувала гучного гуляння. Весь цей час музикант намагався оберігати своє особисте життя від папарацці та ЗМІ, рідко і "дозовано" ділився подробицями приватного життя.

Дочка Вакарчука Діана зі своїм улюбленцем (Фото: соцмережа)

Діану Святослав удочерив - її рідним батьком є бізнесмен, перукар-стиліст Володимир Тарасюк, дружиною якого раніше була Ляля Фонарьова.

За більш ніж два десятки років Діана стала для Святослава практично рідною дочкою.

Дочка Святослава Вакарчука Діана (Фото: соцмережа)

Вона отримала чудову освіту. Навчалася в гімназії імені Лесі Українки №117, а потім в Київському інституті міжнародних відносин (КІМВ) при університеті імені Тараса Шевченка, по закінченні якого стала фахівцем із міжнародної інформації

Діана під час Революції Переваги взимку була в Києві. На її сторінці в Facebook можна знайти багато фото з тих бурхливих стрімких подій. Зокрема, з лютого 2014 го.

Дочка Святослава Вакарчука Діана була в Києві під час Майдану (Фото: соцмережа)

У 2016-му її на два роки відправили до Британії на магістратуру в престижний Ноттінгемський університет (Nottingham Trent University). Діана поступила на спеціальність International Fashion Management (міжнародний менеджмент у сфері моди). Цей вуз є одним з десяти найбільших у країні, передає "Страна".

Ноттінгемський університет у Великій Британії (Фото: employeebenefits.co.uk)

Вартість навчання на магістратурі на факультеті для іноземних студентів, на якому навчалася Діана, становить 14,5 тисяч фунтів стерлінгів на рік (близько 470 тисяч гривень за нинішнім курсом).

Таким чином, дворічне навчання обійшлося в середньому в 940 тисяч гривень.

Дочка Святослава Вакарчука Діана (Фото: соцмережа)

Як повідомлялося раніше, Святослав Вакарчук нещодавно зізнався, що готовий пожертвувати сценою заради своєї політичної діяльності. Він також заявив, що якщо він потрапить в Раду, то далі не буде зупинятися тільки на цьому.

Нагадаємо, раніше був складений рейтинг шкіл і університетів, де навчаються діти політ-еліти. Так, народні депутати хочуть, щоб їхні діти навчалися разом з принцом і майбутніми королями, і можуть легко заплатити 30 тисяч доларів за навчання своїх нащадків.