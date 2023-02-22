Ой, я слова забула. "Врятована з Маріуполя" дівчинка зганьбилася на шабаші в Лужниках (відео)
У столиці РФ Москві влаштували масштабний концерт-мітинг у "Лужниках" з нагоди святкування річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Проте на шабаші викрадена інтервентами дівчинка з Маріуполя випадково зіпсувала заготовлений пропагандистами сценарій.
Захід транслювався у прямому ефірі, і "неприємний момент" потрапив на відео.
Як зганьбилася дівчинка, розхвалюючи своїх викрадачів - читайте та дивіться у матеріалі нижче.
Під час виступу ведучі концерту покликали дівчинку на ім'я Аня Науменко, яку назвали жителькою Маріуполя.
За сценарієм дівчинка почала розповідати про "доблєстнаго расіяніна", який "врятував" її з сестрою, та ще "сотні тисяч дітей" із міста, яке Росармія рівняла із землею під час штурмів.
Озвучуючи оду військовому РФ із позивним "Ангел", дівчинка раптом почала запинатися, а потім і зовсім зізналася в мікрофон, що забула текст.
"Ой, я слова забула..." - промовила вона, прилюдно зізнавшись про підготовлений задум сценаристів-пропагандистів.
Ведучі в цей незручний момент ніби ненароком стали ще голосніше розмовляти та нагадали забудькуватій Анечці, що треба говорити і робити. Також вони підказали підлітку, що треба підійти до свого "рятівника" з обіймами.
Виглядало таке ганебне дійство ось так:
Відео: у Москві на шабаші з нагоди річниці повномасштабного вторгнення в Україну зганьбилася "дівчинка з Маріуполя"
Нагадуємо, окупанти з першого дня вторгнення незаконно вивозять українських дітей на територію РФ. Найбільше їх було вивезено з окупованих територій Луганська, Донецька, Херсонської та Запорізької областей та Криму.
Раніше повідомлялося, що на виступі російського диктатора Володимира Путіна у Москві лунала українська похоронна пісня, але у переробленому вигляді.