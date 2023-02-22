Ой, я слова забула. "Врятована з Маріуполя" дівчинка зганьбилася на шабаші в Лужниках (відео)

У столиці РФ Москві влаштували масштабний концерт-мітинг у "Лужниках" з нагоди святкування річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Проте на шабаші викрадена інтервентами дівчинка з Маріуполя випадково зіпсувала заготовлений пропагандистами сценарій.

Як зганьбилася дівчинка, розхвалюючи своїх викрадачів - читайте та дивіться у матеріалі нижче.

Захід транслювався у прямому ефірі, і "неприємний момент" потрапив на відео.

Під час виступу ведучі концерту покликали дівчинку на ім'я Аня Науменко, яку назвали жителькою Маріуполя.

За сценарієм дівчинка почала розповідати про "доблєстнаго расіяніна", який "врятував" її з сестрою, та ще "сотні тисяч дітей" із міста, яке Росармія рівняла із землею під час штурмів.

Озвучуючи оду військовому РФ із позивним "Ангел", дівчинка раптом почала запинатися, а потім і зовсім зізналася в мікрофон, що забула текст.

"Ой, я слова забула..." - промовила вона, прилюдно зізнавшись про підготовлений задум сценаристів-пропагандистів.

Ведучі в цей незручний момент ніби ненароком стали ще голосніше розмовляти та нагадали забудькуватій Анечці, що треба говорити і робити. Також вони підказали підлітку, що треба підійти до свого "рятівника" з обіймами.

Виглядало таке ганебне дійство ось так:

Відео: у Москві на шабаші з нагоди річниці повномасштабного вторгнення в Україну зганьбилася "дівчинка з Маріуполя"