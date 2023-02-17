Понад сотню тисяч. Омбудсмен назвав кількість дітей, яких РФ вивезли з України

Лубінець розповів, що за даними України, в Росію біло вивезено близько 150 тисяч дітей. Все вони незаконно утримуються на території держави-окупанта.

"Офіційно верифікованих дітей на території російської федерації станом на учора залишається 16 тисяч 207. Йдеться про дітей, про яких я, як омбудсмен, знаю, з якого українського міста ці діти й де приблизно вони перебувають на території російської федерації. Насправді ця кількість дітей є набагато більшою. Ми припускаємо, що ця кількість сягає приблизно 150 тисяч дітей. Росія каже про цифру 733 тисячі українських дітей, яких вони тримають на своїй території. Втім, на наш погляд, ця цифра перебільшена," - сказав він.

Він також розповів, що на деокупованих територіях українські військові знаходили катівні для дітей. Росіяни в них знущались з неповнолітніх.

"Коли звільнили Херсон, я там був на третій день. Тоді ми встановили хлопчиків, які були в російській катівні. Один із них Віталій, 14 років. Його в Херсоні катували 10 днів. Його побили сильно, першу їжу хлопець отримав лише на 6-й день полону. Хлопця спіймали з дядьком біля зруйнованої російської техніки й звинуватили їх у тому, що вони цю техніку фотографували. А в них навіть не було телефонів при собі. Та росіян це не зупинило. Їх побили, зв'язали й катували", - розповів він.