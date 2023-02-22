На виступі Путіна у Москві лунала українська похоронна пісня (відео)

У Москві організували проплачений концерт у Лужниках, де виступив президент РФ Путін. А перед його виступом на сцену вийшли музиканти, які виконали пісню "Пливе кача", але у переробленому вигляді. Варто зазначити, що перероблена версія також пролунала українською мовою.

Перероблена українська пісня звучить у Росії не вперше, раніше її приурочили до окупації Маріуполя та вперше виконали на червоній площі ще у травні 2022 року. Авторство цієї пісні - скандальний дует Акіма Апачова та Дарії Фрей. Кліп, знятий на руїнах Маріуполя, у YouTube заблокували за "мову ворожнечі".

У тексті згадується Азовсталь та його героїчні захисники, яких пропагандисти охрестили "демонами". А окупантів у ній прославляють.

Текст пісні:

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів ховати

Серед степу палала хата

Богоматір народити немовлято

Хто там старший серед полонених?

Руш впереду руки за голову

Розгорнися, сiдай, дозволено

Є розмова з холоду в полум'я

Вісім років минуло вироком

Що тепер мені скажеш Іроде?

Де ховати вас усіх могилами?

Що робитимуть ваші сироти?

Я стояв тут, стою тут і досі я

Як тобі ця нова Новоросія?

Я не просив до вашого острова

Ти мене винудив пострілом

У цьому полум'ї збожеволіли

Як тобі ці палаючі посліди?

Окривавлені досвідом

Чи встиг ти помолитися Господу?

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів ховати

Серед степу палала хата

Богоматір народити немовлято

Над морем сонце за тучами

Чуєш ZOV - загарматило мраком

То калібри летять примарами

Лікарями українства хворого

Врачувати йде Україною

Чумний лікар зі своїми рекрутами

В Азовсталі червоно калиною

Знов май кровити Маріуполем

Моє місто Марії зі звичкою

Зустрічає Георгівською стрiчкою

Богоматір зі свічкою

Дочекалася сина у відчаї

Розкажи тому ляху про москаля

Передай йому кожне слово

Це мій дім, це мій Крим, це моя земля

Я також забираю мову

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів ховати

Серед степу палала хата

Богоматір народити немовлято

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів ховати

Серед степу палала хата

Богоматір народити немовлято.

Аким Апачов - уродженець Маріуполя. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України він підтримував російську армію.

А пісня "Пливе кача" – українська народна, лемківська чи закарпатська. Ця пісня рекрутська, похоронна. Особливої популярності вона набула під час Революції Гідності, її виконували під час панахиди за загиблими. З 2014 року ця пісня часто звучала у Києві під час похорону.

Оригінальний текст пісні:

Гей, пливе кача по Тисіні,

Пливе кача по Тисіні.

Мамко ж моя, не гавкаю мені,

Мамко ж моя, не гавкаю мені.

Гей, залаєш мені в злу годину,

Загаяєш мені в злу годину.

Сам не знаю де погину,

Сам не знаю де погину.

Гей, погину я в чужому краю,

Погину я у чужому краю.

Хто ж братиме яму?

Хто ж братиме яму?

Гей, виберуть мені чужі люди,

Виберуть мені чужі люди.

Ти не шкода, мамко, буде?

Ти не шкода, мамко, буде?

Гей, якби мені, синку, не шкода?

Якби мені, синку, не шкода?

Ти ж на моєму серцю лежав,

Ти ж на моєму серцю лежав.

Гей, пливе кача по Тисіні,

Пливе кача в Тисіні.