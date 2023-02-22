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Ой, я слова забыла. "Спасенная из Мариуполя" девочка раскрыла правду о шабаше в Лужниках (видео)

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Среда 22 февраля 2023 20:21
Ой, я слова забыла. "Спасенная из Мариуполя" девочка раскрыла правду о шабаше в Лужниках (видео) Коллаж РБК-Украина: в Москве на пропагандистском концерте в честь войны опозорилась девочка из Мариуполя
Автор: Владимир Костырин

В столице РФ Москве устроили масштабный концерт-митинге в "Лужниках" по случаю празднования годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Однако на шабаше похищенная интервентами девочка якобы из Мариуполя случайно подпортила заготовленный пропагандистами сценарий.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире, и "досадный момент" попал на видео.

Как опозорилась девочка, расхваливая своих похитителей - читайте и смотрите в материале ниже.

Во время выступления ведущие концерта позвали девочку по имени Аня Науменко, которую назвали жительницей Мариуполя.

По сценарию девочка принялась рассказывать о "доблестном россиянине", который "спас" ее с сестрой, и еще "сотни тысяч детей" из города, который Росармия равняла с землей во время своих штурмов.

Озвучивая оду военному РФ "дяде Юре" с позывным "Ангел", девочка вдруг стала запинаться, а затем и вовсе призналась в микрофон, что подзабыла текст.

"Ой, я слова забыла..." - проговорила она, привселюдно признавшись о подготовленной задумке сценаристов-пропагандистов.

Ведущие в этот неловкий момент как бы невзначай стали еще громче разговаривать и напомнили подзабывшей Анечке, что надо говорить и делать. Также они подсказали подростку, что ей следует подойти к своему "спасителю" с объятиями.

Выглядело такое позорное действо вот так:

Видео: в Москве на шабаше по случаю годовщины полномасштабного вторжения в Украину опозорилась "девочка из Мариуполя"

Напомним, оккупанты с первого дня вторжения незаконно вывозят украинских детей на территорию РФ. Больше всего они были вывезены с оккупированных территорий Луганска, Донецка, Херсонской иЗапорожской областей и Крыма.

Ранее сообщалось, что на выступлении российского диктатора Владимира Путина в Москве звучала украинская похоронная песня, но в переработанном виде.

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