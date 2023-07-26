Отримати "бюджет" буде легше. Хто з абітурієнтів має право на пільги під час вступу: повний перелік

Існує дві квоти

Пільги під час вступу розділяють на дві квоти: Квота-1 та квота-2.

Квотою-1 можуть скористатися:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (для тих, кому ще не виповнилося 23 роки)

ті, хто має особливі фізичні потреби. Зокрема й ті, хто не змогли скласти НМТ через відсутність потрібних технічних засобів, наприклад, у разі значних вад зору. Таким вступникам замінюють іспит на співбесіду.

постраждалі учасники Революції Гідності та учасники бойових дій

На квоту-1 зазвичай виділяють 10% бюджетних місць. Тобто щонайменше одне пільгове місце на курс буде забезпечено. У тимчасово переміщених університетах виділяють 30%.

Квота-2 для тих, хто:

є людиною з тимчасово окупованих територій (ТОТ)

проживає на території бойових дій, хто не зареєстрований як ВПО, а також ті, хто переселилися звідти після 1 січня 2023 року

Такі абітурієнти мають право подавати заяви дистанційно, так само проходити й співбесіду. А приїхати до закладу вищої освіти та укласти угоду можуть протягом трьох місяців.

На квоту-2 виділяють 10% місць, а в тимчасово переміщених закладах вищої освіти - 40%.

Отримати "бюджет" можна не лише квотами

Якщо студент не пройшов до списку категорій, які мають право вступати за квотами, він має інший шанс на безкоштовне навчання.

Цього навчального року всі вільні бюджетні місця повинні бути заповнені саме "пільговиками". Проте для цього абітурієнт повинен пройти на контракту форму.

Зверніть увагу! Є ті, кого мають перевести на "бюджет", незалежно від конкурсного бала.

Хто має таке право

До переліку тих, кого повинні перевести на бюджет, входять: