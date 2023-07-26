Отримати "бюджет" буде легше. Хто з абітурієнтів має право на пільги під час вступу: повний перелік

В Україні діють пільги для студентів під час вступної кампанії. Вони певним чином полегшують умови проходження на навчання.
Які є категорії та які переваги вони надають - читайте нижче в матеріалі Styler.
Пільги під час вступу розділяють на дві квоти: Квота-1 та квота-2.
Квотою-1 можуть скористатися:
На квоту-1 зазвичай виділяють 10% бюджетних місць. Тобто щонайменше одне пільгове місце на курс буде забезпечено. У тимчасово переміщених університетах виділяють 30%.
Квота-2 для тих, хто:
Такі абітурієнти мають право подавати заяви дистанційно, так само проходити й співбесіду. А приїхати до закладу вищої освіти та укласти угоду можуть протягом трьох місяців.
На квоту-2 виділяють 10% місць, а в тимчасово переміщених закладах вищої освіти - 40%.
Якщо студент не пройшов до списку категорій, які мають право вступати за квотами, він має інший шанс на безкоштовне навчання.
Цього навчального року всі вільні бюджетні місця повинні бути заповнені саме "пільговиками". Проте для цього абітурієнт повинен пройти на контракту форму.
Зверніть увагу! Є ті, кого мають перевести на "бюджет", незалежно від конкурсного бала.
До переліку тих, кого повинні перевести на бюджет, входять:
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