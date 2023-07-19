Розпочався прийом заяв на вступ у ВНЗ. Як правильно подати документи

19 липня розпочався прийом заяв до закладів вищої освіти для вступників на основі 11-ти класів, диплома молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста і фахового молодшого бакалавра. Документи можна подати до 31 липня.

Про те, як правильно це зробити, пише МОН в Facebook .

Як подати заяву онлайн

Слідуйте наступним вказівкам:

зареєструйтеся або увійдіть у вже створений кабінет на сайті за цим посиланням

заповніть необхідні дані в електронному кабінеті

у модулі "Подання заяв" знайдіть та виберіть бажану конкурсну пропозицію

оберіть джерело фінансування

встановіть пріоритети для заяв на бюджет

зазначте, чи здобували раніше обраний ступінь

визначте, за результатами якого випробування вступаєте (НМТ або ЗНО)

додайте текст мотиваційного листа

перевірте, чи правильно все зазначили, та підтвердіть подання заяви

А щоб ви були впевнені у правильності дій, користуйтесь інструкціями з відео нижче.

На що потрібно звернути увагу вступникам

Вступниками потрібно врахувати наступні моменти:

після подання першої заяви жодні дані в електронному кабінеті змінити неможливо . Тому перевірте, чи все правильно, до початку формування заяв

. Тому перевірте, чи все правильно, до початку формування заяв загалом до ЗВО можна подати 20 заяв, з них максимально 5 на бюджет , інші - на контракт. Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 - це та заява, яка для вас найбажаніша для вступу

, інші - на контракт. Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 - це та заява, яка для вас найбажаніша для вступу в джерелах фінансування можна вибрати бюджет та контракт (якщо не отримаєте бюджетне місце, то автоматично візьмете участь у конкурсі на контракт за тією ж заявою), або тільки контракт

якщо ви маєте пільгу, то спершу зверніться до найближчого закладу освіти з відповідними документами для внесення інформації у реєстр. А під час подання заяв перевірте, чи відображаються пільги

скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна тільки до того, як її розгляне заклад освіти. Після цього заяву скасувати можна тільки з втратою пріоритету

день подання заяви не впливає на конкурсний бал вступника чи його місце в рейтингу

Списки вступників на бюджет оприлюднять до 5 серпня, а надання рекомендацій на контракт - з 9 серпня.