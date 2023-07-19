Розпочався прийом заяв на вступ у ВНЗ. Як правильно подати документи
Як правильно подати документи (фото: Freepik)
19 липня розпочався прийом заяв до закладів вищої освіти для вступників на основі 11-ти класів, диплома молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста і фахового молодшого бакалавра. Документи можна подати до 31 липня.
Про те, як правильно це зробити, пише МОН в Facebook.
Як подати заяву онлайн
Слідуйте наступним вказівкам:
- зареєструйтеся або увійдіть у вже створений кабінет на сайті за цим посиланням
- заповніть необхідні дані в електронному кабінеті
- у модулі "Подання заяв" знайдіть та виберіть бажану конкурсну пропозицію
- оберіть джерело фінансування
- встановіть пріоритети для заяв на бюджет
- зазначте, чи здобували раніше обраний ступінь
- визначте, за результатами якого випробування вступаєте (НМТ або ЗНО)
- додайте текст мотиваційного листа
- перевірте, чи правильно все зазначили, та підтвердіть подання заяви
А щоб ви були впевнені у правильності дій, користуйтесь інструкціями з відео нижче.
На що потрібно звернути увагу вступникам
Вступниками потрібно врахувати наступні моменти:
- після подання першої заяви жодні дані в електронному кабінеті змінити неможливо. Тому перевірте, чи все правильно, до початку формування заяв
- загалом до ЗВО можна подати 20 заяв, з них максимально 5 на бюджет, інші - на контракт. Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 - це та заява, яка для вас найбажаніша для вступу
- в джерелах фінансування можна вибрати бюджет та контракт (якщо не отримаєте бюджетне місце, то автоматично візьмете участь у конкурсі на контракт за тією ж заявою), або тільки контракт
- якщо ви маєте пільгу, то спершу зверніться до найближчого закладу освіти з відповідними документами для внесення інформації у реєстр. А під час подання заяв перевірте, чи відображаються пільги
- скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна тільки до того, як її розгляне заклад освіти. Після цього заяву скасувати можна тільки з втратою пріоритету
- день подання заяви не впливає на конкурсний бал вступника чи його місце в рейтингу
Списки вступників на бюджет оприлюднять до 5 серпня, а надання рекомендацій на контракт - з 9 серпня.
Раніше ми писали про те, як правильно скласти мотиваційний лист і подати у ВНЗ.
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