Получить "бюджет" будет легче. Кто из абитуриентов имеет право на льготы при поступлении: полный перечень

В Украине действуют льготы для студентов во время вступительной кампании. Они определенным образом упрощают условия прохождения на обучение.
Какие категории и какие преимущества они предоставляют - читайте ниже в материале Styler.
Льготы при поступлении разделяют на две квоты: квота-1 и квота-2.
Квотой-1 могут воспользоваться:
На квоту-1 обычно выделяют 10% бюджетных мест. То есть, по меньшей мере, одно льготное место на курс будет обеспечено. Во временно перемещенных университетах выделяют 30%.
Квота-2 для тех, кто:
Такие абитуриенты имеют право подавать заявления дистанционно, так же проходить и собеседование. А приехать в заведение высшего образования и заключить соглашение могут в течение трех месяцев.
На квоту-2 выделяют 10% мест, а во временно перемещенных заведениях высшего образования - 40%.
Если студент не прошел в список категорий, имеющих право поступать по квотам, у него есть другой шанс на бесплатное обучение.
В этом учебном году все свободные бюджетные места должны быть заполнены именно "льготниками". Однако для этого абитуриент должен пройти на контрактную форму.
Обратите внимание! Есть те, кого должны перевести на бюджет, независимо от конкурсного балла.
В число тех, кого должны перевести на бюджет, входят:
Раньше мы рассказывали, как правильно подать документы в вузы при поступлении.
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