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Отопительный сезон 2021-2022: стало известно, что будет с тарифами

Автор: Роман Мирончук

Тарифы на коммунальные услуги, включая газ, электроэнергию и отопление расти не будут. При этом Украина полностью готова к отопительному сезону.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в парламенте, сообщает РБК-Украина.

Шмыгаль подчеркнул, что тарифы на тепло устанавливают местные власти. По его словам, "Нафтогаз" предлагает трехлетний контракт - 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона, и данная цена не будет увеличиваться.

"У местных руководителей нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду", - заявил он.

Премьер-министр добавил, что в данный момент 70% предприятий теплокоммунэнерго заключили трехлетний контракт. Правительство работает над компенсацией разницы в тарифах этим предприятиям. Будут перечислены более 300 млрд гривен.

Когда включат отопление

Отопление в квартирах украинцев появится, когда среднесуточная температура будет меньше +8 на протяжении трех дней.

По словам Шмыгаля, подготовка к отопительному сезону завершена на 90%. При этом некоторые города готовы уже практически на 100%.

Напомним, стало известно, кто из украинцев будет платить меньше за электроэнергию.

Ранее мэры различных городов призвали Кабмин принять меры для своевременного старта отопительного сезона.

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Тарифы на ЖКХОтопительный сезон