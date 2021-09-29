Опалювальний сезон 2021-2022: стало відомо, що буде з тарифами

Шмигаль підкреслив, що тарифи на тепло встановлює місцева влада. За його словами, "Нафтогаз" пропонує трирічний контракт - 7,42 за куб газу для цього опалювального сезону, і дана ціна не буде збільшуватися.

"У місцевих керівників немає об'єктивних підстав підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду", - заявив він.

Прем'єр-міністр додав, що в даний момент 70% підприємств теплокомуненерго уклали трирічний контракт. Уряд працює над компенсацією різниці в тарифах цим підприємствам. Будуть перераховані понад 300 млрд гривень.

Коли включать опалення

Опалення в квартирах українців з'явиться, коли середньодобова температура буде менше +8 протягом трьох днів.

За словами Шмигаля, підготовка до опалювального сезону завершена на 90%. При цьому деякі міста готові вже практично на 100%.