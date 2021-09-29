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Опалювальний сезон 2021-2022: стало відомо, що буде з тарифами

Автор: Роман Мирончук

Тарифи на комунальні послуги, включаючи газ, електроенергію та опалення зростати не будуть. При цьому Україна повністю готова до опалювального сезону.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у парламенті, повідомляє РБК-Україна.

Шмигаль підкреслив, що тарифи на тепло встановлює місцева влада. За його словами, "Нафтогаз" пропонує трирічний контракт - 7,42 за куб газу для цього опалювального сезону, і дана ціна не буде збільшуватися.

"У місцевих керівників немає об'єктивних підстав підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду", - заявив він.

Прем'єр-міністр додав, що в даний момент 70% підприємств теплокомуненерго уклали трирічний контракт. Уряд працює над компенсацією різниці в тарифах цим підприємствам. Будуть перераховані понад 300 млрд гривень.

Коли включать опалення

Опалення в квартирах українців з'явиться, коли середньодобова температура буде менше +8 протягом трьох днів.

За словами Шмигаля, підготовка до опалювального сезону завершена на 90%. При цьому деякі міста готові вже практично на 100%.

Нагадаємо, стало відомо, хто з українців буде платити менше за електроенергію.

Раніше мери різних міст закликали Кабмін вжити заходів для своєчасного старту опалювального сезону.

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Тарифи на ЖКГОпалювальный сезон