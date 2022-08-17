Как отличить натуральный мед от подделки и не стать жертвой мошенников: лучшие способы

Чем разбавляют мед

Как рассказали в Госпродпотребслужбе, с целью получения выгоды производители чем только не разводят мед. Самые популярные добавки - это сахарный сироп, патока, добавляют также и более "экзотические" добавки: крахмальная и свекловичная меласса (патока), мел, мука и даже... опилки.

Польза такого продукта конечно же сомнительна. В лучшем случае он не навредит.

Помимо добавок непосредственно в готовый продукт есть более хитрый способ: пчел в период медосбора подкармливают сахарным сиропом. Это делают для увеличения объема готового продукта.

В этом случае готовая масса не имеет большой лечебной силы, поскольку польза вещества напрямую зависит от свойств растений, с которых собирается мед. К сожалению, такой способ фальсификации нельзя обнаружить - даже в лабораториях.

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Фото: Мед должен быть натуральным (freepik)

Как определить фальсификат или некачественный мед по внешним признакам

Натуральный продукт имеет настоящий медовый аромат.

Белый мед должен вас насторожить, поскольку такой продукт может содержать много сахара.

Темно-бурый оттенок свидетельствует о том, что мед падевый (мед, источником которого являются падь животного происхождения - сладкая клейкая жидкость на листьях растений, что представляет собой сладкие выделения насекомых, в основном тли, или медвяная роса - сладкий сок, выступающий на листьях или хвое под влиянием резкой смены температуры; в отличие от нектара падь не содержит фитонцидов и других антибиотических веществ, предохраняющих от развития микроорганизмов).

Карамельный аромат меда должен насторожить (это может свидетельствовать о плавлении продукта, добавлении сахарного сиропа).

Важным показателем является густота массы, которая должна соответствовать сорту меда.

Натуральный продукт хорошо накручивается на ложку. Некачественный жидкий мед, стекающий с ложки, свидетельствует о неготовности вещества (такой мед долго не хранится).

Зимой любой мед должен быть густым (жидкий продукт может быть разведен, или прогрет).

Обратите внимание на то, не бродит ли продукт пчеловодства. Перемешайте его - если появляются пузырьки, пена, кислый запах, консистенция жидкая - это свидетельствует, что мед забродил.

Не стоит покупать мед, который собран с растений возле трассы или дороги, поскольку в таком продукте содержатся свинцовые элементы, накопленные в цветах.

Настоящий мед легко растирается между пальцами. А вот поддельный совершенно не впитывается, а скатывается комочками.

Чтобы понять, есть ли в составе меда вода, капните его на лист бумаги. Если вокруг капли образовался влажный круг, это - фальсификат.

Консистенция, запах, цвет и вкус

Разные сорта меда имеют разный цвет:

акациевый - белый,

липовый - янтарный,

падевый - темный,

гречишный - коричневый.

Запах и вкус меда должен быть именно медовым, а не карамельным.

Натуральный мед не может быть прозрачным, он всегда мутноватый. Если мед напоминает жидкий сироп - не стоит его покупать.

Чем опасен ненатуральный мед?

Как пишет DOC.UA, поддельный мед практически не содержит полезных свойств из-за фальсификации сахарными сиропами, а также термической обработки и ультрафильтрации, которую он проходит для удаления пыли и продления срока годности.

По сути, поддельный мед - это сахарный сироп, и как и все сладкое, может быть вредным и приводить к таким проблемам: