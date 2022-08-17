Как отличить натуральный мед от подделки и не стать жертвой мошенников: лучшие способы

В Украине все лето продолжается сбор меда, которым можно запастись на зиму, чтобы лакомиться натуральными сладостями холодными вечерами. Но недобросовестные дельцы часто выдают сладкий сироп за натурпродукт.
Как понять, что вам пытаются продать поддельный мед, и не стать жертвой мошенников - читайте ниже в материале Styler.
Как рассказали в Госпродпотребслужбе, с целью получения выгоды производители чем только не разводят мед. Самые популярные добавки - это сахарный сироп, патока, добавляют также и более "экзотические" добавки: крахмальная и свекловичная меласса (патока), мел, мука и даже... опилки.
Польза такого продукта конечно же сомнительна. В лучшем случае он не навредит.
Помимо добавок непосредственно в готовый продукт есть более хитрый способ: пчел в период медосбора подкармливают сахарным сиропом. Это делают для увеличения объема готового продукта.
В этом случае готовая масса не имеет большой лечебной силы, поскольку польза вещества напрямую зависит от свойств растений, с которых собирается мед. К сожалению, такой способ фальсификации нельзя обнаружить - даже в лабораториях.
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Фото: Мед должен быть натуральным (freepik)
Разные сорта меда имеют разный цвет:
Запах и вкус меда должен быть именно медовым, а не карамельным.
Натуральный мед не может быть прозрачным, он всегда мутноватый. Если мед напоминает жидкий сироп - не стоит его покупать.
Как пишет DOC.UA, поддельный мед практически не содержит полезных свойств из-за фальсификации сахарными сиропами, а также термической обработки и ультрафильтрации, которую он проходит для удаления пыли и продления срока годности.
По сути, поддельный мед - это сахарный сироп, и как и все сладкое, может быть вредным и приводить к таким проблемам:
Ранее мы писали, кому строго запрещено есть мед.
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