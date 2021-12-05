Испорчен, подделка или наоборот полезен? Что на самом деле значит белая пенка в банке с медом
Настоящий мед со временем теряет свою жидкую тянущую консистенцию, засахаривается и покрывается белой пенкой. Особенно ее видно, если продукт хранится в прозрачной банке. Но что значит такая пенка? Мед испортился, может, это подделка?
На эти вопросы отвечают эксперты ресурса Paseka.
Откуда берется эта пена?
Специалисты рассказывают, что пенка образуется на некоторых сортах меда, богатого в своем составе глюкозой.
По сути эта пенка состоит из кристаллов глюкозы, которые при кристаллизации имеют беловатый цвет. Ведь мед состоит из фруктозы и глюкозы, когда глюкозы много, она при кристаллизации белеет на поверхности.
Вот так выглядит пенка на поверхности банки с медом:
Белая пена - знак качества
Образование пенки - это нормальный и естественный процесс и своеобразный знак качества меда, так как подделать такую пену практически невозможно.
Поэтому если вы увидели на ярмарке банку с такой пенкой - не сомневайтесь, перед вами действительно натуральный продукт.
Также белая пенка значит, что мед - сырой, живой, то есть не подвергался термической обработке.
Больше всего пенки образуют такие сорта меда:
- подсолнечный,
- разнотравье,
- майский мед,
- летний мед,
А вот рапсовый мед пенку не образует, хотя и содержит много глюкозы. Дело в том, что такой мед обычно белеет полностью.
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