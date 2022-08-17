Як відрізнити натуральний мед від підробки і не стати жертвою шахраїв: кращі способи

В Україні все літо триває збір меду, яким можна запастися на зиму, аби ласувати натуральними солодощами холодними вечорами. Але недобросовісні ділки часто видають солодкий сироп за натурпродукт.
Як зрозуміти, що вам намагаються продати підроблений мед, і не стати жертвою шахраїв - читайте нижче в матеріалі Styler.
Як розповіли в Держпродспоживслужбі, з метою отримання вигоди виробники чим тільки не розводять мед. Найпопулярніші добавки - це цукровий сироп, патока, додають також і більш "екзотичні" добавки: крохмальна та бурякова меляса (патока), крейду, борошно і навіть... тирсу.
Користь такого продукту звісно ж сумнівна. У кращому разі він не нашкодить.
Окрім добавок безпосередньо в готовий продукт є більш хитрий спосіб: бджіл у період медозбору підгодовують цукровим сиропом. Це роблять для збільшення обсягу готового продукту.
У цьому випадку готова маса не має великої лікувальної сили, оскільки користь речовини безпосередньо залежить від властивостей рослин, із яких збирається мед. На жаль, такий спосіб фальсифікації не можна виявити - навіть у лабораторіях.
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Фото: Мед має бути натуральним (freepik)
Різні сорти меду мають різний колір:
Запах і смак меду має бути саме медовим, а не карамельним.
Натуральний мед не може бути прозорим, він завжди мутнуватий. Якщо мед нагадує рідкий сироп - не варто його купувати.
Як пише DOC.UA, підроблений мед практично не містить корисних властивостей через фальшування цукровими сиропами, а також термічну обробку та ультрафільтрацію, яку він проходить для видалення пилку та продовження терміну придатності.
По суті, підроблений мед - це цукровий сироп, і як і все солодке, може бути шкідливим і призводити до таких проблем:
Раніше ми писали, кому строго заборонено їсти мед.
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