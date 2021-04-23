Врачи рассказали о последствиях регулярного употребления меда

Врачи рассказали о последствиях регулярного добавления в пищу меда. Медики уверены, что правильно подобранное количество уникальной по составу сладости поможет укрепить иммунитет.

Что будет, если каждый день употреблять мед, и какая его безопасная доза - читайте ниже в нашем материале.

Чем же так полезен мед

В этом продукте собран коктейль из сотен активных элементов и витаминов. Мед станет незаменимым помощником при простуде, заболеваниях ЖКТ, сердечно-сосудистой системы.

Антиоксиданты, которые содержатся в продукте, способствуют сохранению зрения и укрепляют здоровье глаз.

Регулярное употребление продукта поможет снизить уровень плохого холестерина.

Вещества, содержащиеся в сладости, препятствуют окислению клеток, а витамины и фруктоза являются отличным источником энергии.

Сколько меда нужно съедать и как часто

Несмотря на безусловную пользу, мед все же является сладостью, количество которой нужно дозировать. Медики говорят, что без вреда для здоровья можно съедать не больше двух ложек меда.

Лучше лакомится продуктом в первой половине дня и при этом вести активный образ жизни.

К тому же нужно помнить, что растворять мед в горячей воде нельзя - вся его польза потеряется, а лишние углеводы организм получит.

Кому нельзя злоупотреблять медом

Противопоказаний для употребления меда не так уж много, это:

ожирение,

аллергия на цветы

аллергия на пчелиный яд.

Кроме того, сочетания меда и алкоголя - медовуха - не самая лучшая идея. Злоупотребление может привести к жировым изменениям печени, которые запускают процессы воспаления, способные привести к циррозу.