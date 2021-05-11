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Врачи рассказали, кому строго запрещено есть мед

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 07:00
Врачи рассказали, кому строго запрещено есть мед Фото: Кому нельзя есть мед (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, для кого употребление натурального продукта - меда может быть чревато проблемами со здоровьем. Некоторые люди пытаются заменить сахар медом, но делать это нужно очень разумно.

Об этом пишет changeua.

Дело в том, что мед имеет высокий гликемический индекс (ГИ), что приводит к резкому повышению сахара в крови. И если употреблять свыше трех столовых ложек продукта в день, это может навредить фигуре, а также привести к сбоям в работе поджелудочной железы.

Кроме высокого ГИ в продукте очень много калорий. Так, 100 граммов меда содержат 304 ккал (в одной столовой ложке - 30 граммов меда, то есть 90 килокалорий).

Таким образом мед лучше не есть тем, кто стремится сбросить или поддерживать вес, а также людям, у которых есть проблемы с сахаром, диабетикам.

Нельзя употреблять мед и детям до одного года. Кроме того, что мед является высокоаллергенным продуктом, в нем могут присутствовать споры возбудителя ботулизма. Недостаточно сформированный детский кишечник может попросту не справиться.

Вредно класть мед в горячее питье, чай или молоко. При нагревании свыше 60 градусов мед теряет полезные ферменты и витамины, более того, в нем могут формироваться нежелательные для организма соединения.

Ранее врачи также рассказали о последствиях регулярного употребления меда.

Кроме того эксперты объяснили, как отличить поддельный мед от натурального продукта.

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