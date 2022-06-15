Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета

Она отметила, что в этом сезоне дизайнеры стали более скромными и оставили глупые затеи со шпильками длинною в жизнь, огромным количеством пайеток и деформированными неустойчивыми каблуками

В моде интересные вариации классической обуви, которая впишется в повседневный гардероб и вечерние аутфиты.

Модная обувь лета 2022: главные тренды

На пике популярности обувь ярких оттенков, которая послужит смелым завершением всего образа

В качестве декора популярнее всего стразы - ленты, цепи, банты

Для самых смелых - платформа. Главное, не стать на голову выше своего избранника.

Также дизайнеры не обделили вниманием “голые”, прозрачные модели

Ну, и огромное им спасибо за классические кеды, практичные сандалии и женственные босоножки с лодочками

Модели, которые будут носить все этим летом:

Спортивные сандалии

Открытые яркие мюли

С открытой пяткой

Босоножки с ремешками

Платформа

Прозрачная обувь

Белые кеды



Модная обувь на лето 2022 (фото: instagram.com/lizaprostyle)