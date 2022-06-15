Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета

Лето уже давно началось, а значит, пора обратить внимание на свою коллекцию обуви. Очень важно покупать такую, которая будет не только удобной, но и актуальной в этом сезоне.
На своей странице в Instagram стилист-блогер Лиза назвала главные тренды в обувной моде лета 2022 и показала самые модные модели.
Она отметила, что в этом сезоне дизайнеры стали более скромными и оставили глупые затеи со шпильками длинною в жизнь, огромным количеством пайеток и деформированными неустойчивыми каблуками
В моде интересные вариации классической обуви, которая впишется в повседневный гардероб и вечерние аутфиты.
Спортивные сандалии
Открытые яркие мюли
С открытой пяткой
Босоножки с ремешками
Платформа
Прозрачная обувь
Белые кеды
Модная обувь на лето 2022 (фото: instagram.com/lizaprostyle)
Напомним, ранее мы рассказывали, какими будут самые модные платья этого лета.
А также публиковали 8 способов сделать летний образ ярким и интересным.
К слову, стилист назвала главные антитренды лета 2022 - лучше выбросьте эти вещи из своего шкафа.