UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета

Модная обувь лета 2022 (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Лето уже давно началось, а значит, пора обратить внимание на свою коллекцию обуви. Очень важно покупать такую, которая будет не только удобной, но и актуальной в этом сезоне.

На своей странице в Instagram стилист-блогер Лиза назвала главные тренды в обувной моде лета 2022 и показала самые модные модели.

Она отметила, что в этом сезоне дизайнеры стали более скромными и оставили глупые затеи со шпильками длинною в жизнь, огромным количеством пайеток и деформированными неустойчивыми каблуками

В моде интересные вариации классической обуви, которая впишется в повседневный гардероб и вечерние аутфиты.

Модная обувь лета 2022: главные тренды

  • На пике популярности обувь ярких оттенков, которая послужит смелым завершением всего образа
  • В качестве декора популярнее всего стразы - ленты, цепи, банты
  • Для самых смелых - платформа. Главное, не стать на голову выше своего избранника.
  • Также дизайнеры не обделили вниманием “голые”, прозрачные модели
  • Ну, и огромное им спасибо за классические кеды, практичные сандалии и женственные босоножки с лодочками

Модели, которые будут носить все этим летом:

Спортивные сандалии

Открытые яркие мюли

С открытой пяткой

Босоножки с ремешками

Платформа

Прозрачная обувь

Белые кеды


Модная обувь на лето 2022 (фото: instagram.com/lizaprostyle)

Напомним, ранее мы рассказывали, какими будут самые модные платья этого лета.

А также публиковали 8 способов сделать летний образ ярким и интересным.

К слову, стилист назвала главные антитренды лета 2022 - лучше выбросьте эти вещи из своего шкафа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды