Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа

Літо вже давно почалося, а значить, пора звернути увагу на свою колекцію взуття. Дуже важливо купувати таке, яке буде не тільки зручним, але і актуальним в цьому сезоні.
На своїй сторінці в Instagram стиліст-блогер Ліза назвала головні тренди у взуттєвій моді літа 2022 і показала наймодніші моделі.
Вона зазначила, що в цьому сезоні дизайнери стали більш скромними і залишили дурні витівки зі шпильками довжиною в життя, величезною кількістю паєток і деформованими нестійкими каблуками
У моді цікаві варіації класичного взуття, яке впишеться в повсякденний гардероб і вечірні аутфіти.
Спортивні сандалі
Відкриті яскраві мюлі
З відкритою п'ятою
Босоніжки з ремінцями
Платформа
Прозоре взуття
Білі кеди
Модне взуття на літо 2022 (фото: instagram.com/lizaprostyle)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.
А також публікували 8 способів зробити літній образ яскравим і цікавим.
До слова, стиліст назвала головні антитренди літа 2022 - краще викиньте ці речі зі своєї шафи.