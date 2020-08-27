Отъезжал и давил снова: выяснились страшные детали ДТП с курсантками в Киеве

Отец пострадавшей в ДТП в Киеве курсантки, на которую наехал пьяный майор во дворе военной части, рассказал про жуткие детали аварии.

Николай Гуй говорит, что майор не просто врезался в девушек, он был за рулем в абсолютно неадекватном состоянии. Убитый горем мужчина рассказал, что военный отъезжал и снова наезжал на девушек.

"Он наехал один раз, второй, третий, отъезжал назад, потом вперед. Это была бойня…" - говорит Николай, ссылаясь на слова очевидцев ДТП. Об этом пишет Сегодня.

Студентке, которая мечтала стать военным медиком, помогают сокурсники - ребята сдали кровь. Кроме того, к пострадавшей приходил представитель военно-медицинской академии, куда она недавно поступила. Он заверил ее и родных, что руководство посодействует тому, чтобы девушка окончила вуз и осуществила свою мечту.

Николай рассказывает, что дочь перенесла еще одну операцию. Ее психологическое состояние оценивается как удовлетворительное.

Также он отметил, что со стороны виновника аварии - Владимира Холодного - на связь с ними еще никто не выходил.

Мама еще одной пострадавшей Людмила, говорит, что дочь в тяжелом состоянии. Девушке ампутировали левую ногу, но она держится. К ней приходит много людей, чтоб подбодрить и проведать. В том числе и те, кто когда-то остался без ноги, но продолжает вести активную жизнь.

Напомним, что страшное ДТП произошло на территории воинской части 25 августа. Военный в звании майора Владимир Холодный совершил наезд на трех курсанток, что стояли у административного здания по улице Зоологическая (Шевченковский район Киева). Двум девушкам пришлось ампутировать по ноге.

26 августа Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения задержанному майору медслужбы. Офицер будет находиться под стражей до 23 октября, ему грозит до 8 лет лишения свободы. В момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением авто марки Toyota Prius.