ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пьяный майор наехал на трех девушек-курсанток в Киеве: детали жуткого ДТП

Киев, Вторник 25 августа 2020 22:05
Пьяный майор наехал на трех девушек-курсанток в Киеве: детали жуткого ДТП
В Киеве пьяный водитель сбил трех девушек (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве пьяный водитель сбил троих девушек на территории воинской части

В Киеве майор на автомобиле Toyota сбил трех девушек-курсанток на территории военной части по улице Зоологической. Девушек с телесными повреждениями экстренно госпитализировали, а водителя задержали.

Инцидент произошел 25 августа на территории военной части по улице Зоологической. В полицию поступило сообщение, что водитель автомобиля "Тойота Приус" совершил наезд на трех курсанток военного института. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Детали сообщили на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Предварительно установлено, что водитель во время совершения наезда находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на девушек, которые стояли возле административного здания. Пострадавшие получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Пьяный майор наехал на трех девушек-курсанток в Киеве: детали жуткого ДТП

В Киеве пьяный майор совершил наезд на трех девушек-курсанток (Фото: Киев Оперативный)

Водителя, 1974 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Криминального процессуального кодекса Украины. Данные о происшествии внесены в Единый реестр и начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение ПДД). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет и лишением права управлять автомобилем сроком на три года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве пьяный водитель мусоровоза задавил женщину с сыном на самокате.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДТПводители
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь