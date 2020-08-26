Майора, который совершил наезд на курсанток, взяли под стражу

Фото: молоток судьи (pixabay.com)

Офицер будет находиться под стражей до 23 октября

Шевченковский районный суд. Киева избрал меру пресечения задержанному майору медслужбы Владимиру Холодному, который совершил наезд на курсанток военной медицинской академии. Офицер будет находиться под стражей до 23 октября.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщает "5 канал", судья удовлетворила ходатайство прокурора о содержании Холодного под стражей до 23 октября.

Напомним, авария произошла на территории военной части на улице Зоологической, три девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Холодный находился за рулем автомобиля Toyota Prius, который въехал в девушек.

По словам матери одной из пострадавших девушек, мужчина катался по территории части, и едва не наехал на девушек еще до инцидента. Во время задержания Холодный, в крови которого обнаружили 2,9 промилле алкоголя, что почти в 1,5 раза превышает норму, якобы пытался оказать сопротивление.

Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге, еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.