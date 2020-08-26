Пьяный майор раздавил курсанток в Киеве: девушкам ампутировали ноги

В Киеве пьяный майор наехал на трех курсанток (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве майор наехал на трех курсанток на территории военной части

В Киеве пьяный майор 25 августа раздавил на легковом автомобиле на трех девушек-курсанток. На следующий день стало известно, что двум из них пришлось ампутировать по одной конечности, а третья находится в тяжелом состоянии.

Девушки стояли у административного здания на территории военной части, что по улице Зоологическая (Шевченковский район). В этот момент пьяный военнослужащий на Toyota Prius не справился с управлением и совершил наезд на курсанток. Они получили тяжелые переломы конечностей, из-за чего пришлось провести ампутацию.

Волонтер Наталья Воронкова, что принимала пострадавших в столичном военном госпитале, рассказала о состоянии девушек, сообщает ТСН.

"Девушку, которая в 17-й больнице, к сожалению, уже ампутировали одну ногу, на вторую наложили аппарат внешней фиксации. И также у нас одна девушка с ампутированной тоже ногой, и вторая сейчас на операционном столе. Будем надеяться, что ей спасут ноги", - рассказала волонтер.

В Киеве девушкам-курсанткам ампутировали ноги после ДТП (видео: ТСН)

46-летнего военного задержали. В полиции подтвердили, что мужчина имеет звание майора. Он был в нетрезвом состоянии. Виновнику трагедии грозит до 8 лет лишения свободы.

Также в сети показали фото военнослужащего. Драгер показал у него в крови два промилле алкоголя.

Майор, который наехал на курсанток, крайний слева (фото: dtp.kiev.ua)

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