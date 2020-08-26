Наезд на трех курсанток в Киеве совершил военный в состоянии алкогольного опьянения

Фото с места происшествия (npu.gov.ua)

Он майор по званию

Наезд на курсанток украинской военно-медицинской академии, которые сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, совершил майор Владимир Холодный. Он перевелся в академию в прошлом месяце.

Об этом заявил на брифинге 26 агвуста сказал начальник академии Валерий Савицкий.

"Он офицер управления, который приступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце (в июле - ред.), перевелся к нам в академию. До этого он служил в других местах. Мне стыдно как руководителю, что я не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, совершившего данный наезд", - сказал он.

По словам Савицкого, пострадавшие девушки сейчас в тяжелом состоянии находятся в больнице с травмами ног.

"Трое слушательниц получили травмы нижних конечностей различной степени сложности. На сегодня они находятся в Главном военном клиническом госпитале, им предоставляется адекватная медицинская помощь... Угрозы их жизни нет, однако состояние у них стабильно тяжелое состояние", - сообщил он.

Напомним, ДТП произошло 25 августа на территории воинской части на улице Зоологической.

Известно, что Холодный находился за рулем Toyota Prius, который въехал в девушек.

По словам матери одной из пострадавших девушек, мужчина катался по территории части, и едва не наехал на девушек еще до инцидента. Во время задержания Холодный, в крови которого обнаружили 2,9 промилле алкоголя, что почти в 1,5 раза превышает норму, якобы пытался оказать сопротивление.

Силовики открыли дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, ходатайство о мере пресечения должен рассмотреть Шевченковский райсуд столицы.