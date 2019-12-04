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Отец Зеленской работает помощником нардепа: все подробности (фото)

STYLERПерсоны    04.12.2019 - 09:12
Отец Зеленской работает помощником нардепа: все подробности (фото)
Отец Елены Зеленской работает помощником нардепа (Фото: коллаж РБК-Украина)

Владимир Кияшко помогает депутату от партии "Слуга народа"

Отец Елены Зеленской является помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Олега Бондаренко - главы Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады. Так, Владимир Кияшко занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие. Об этом передали в движении Честно.

Папа супруги президента Владимира Зеленского помогает нардепу на общественных началах.

По словам Бондаренко, Кияшко для него - не отец первой леди, но специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды.

Отец Зеленской работает помощником нардепа: все подробности (фото)

Владимир Кияшко, отец Елены Зеленской (Фото: ТСН)

Нардеп добавил, что Владимир Тимофеевич фактически является его представителем в Кривом Роге.

Политик познакомился с ним после внеочередных выборов в Раду. Бондаренко говорит, что Кияшко подошел к нему и предложил свою помощь в качестве помощника-консультанта. Депутат согласился.

Отец Зеленской занимается вопросом ликвидации в Украине промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов на "Криворожстали", "Запорожстали" и других предприятиях. В частности, существует технология переработки шламовых отходов в дорожное покрытие.

"Его наработки будут представлены в виде методики для дальнейшего использования, в том числе и для госпредприятия "Укравтодор", - рассказал Бондаренко.

Отец Зеленской работает помощником нардепа: все подробности (фото)

Нардеп Олег Бондаренко (Фото: chesno.org)

Владимир Тимофеевич Кияшко не является профессиональным экологом. Он кандидат технических наук, доцент кафедры "Строительные конструкции и сооружения" Киевского института железнодорожного транспорта, преподает дисциплину "Строительные конструкции и здания на транспорте". Руководил ООО "Криворижмонолитбуд" и ООО "Техноимпульс", которые производят строительные металлические конструкции и бетонные растворы.

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