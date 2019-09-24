Страну меняют механики и визажисты: "Слуга народа" взяла на работу мужа и подругу

Народный депутат взяла в помощники мужа и подругу (Коллаж РБК-Украина)

Народный депутат взяла мужа на работу за деньги налогоплательщиков

Депутат от партии "Слуга народа" Мария Никитина оформила на работу своими помощниками мужа и подругу-визажиста. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, а также эту информацию нардеп подтвердила на своей странице в Facebook.

Помощники народного депутата Александр Никитин и Виктория Гужва будут получать официальную зарплату – около 17 тысяч гривен в месяц. Как объяснила народный депутат, она пригласила на работу мужа и подругу, так как они активно участвовали в избирательной гонке и имеют достаточно качеств, чтобы стать помощниками.

"Александр Никитин организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского, затем как доверенное лицо ЧП "Слуга народа", он курировал волонтерское движение Зекоманды и продолжает эту деятельность. Именно за его знание округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственных связей", - попыталась объяснить свой выбор Никитина.

До избирательной компании Александр Никитин занимался ремонтом автомобилем в городе Гуляйполе. Теперь он будет выполнять сразу несколько функций: обрабатывать обращения граждан, регулировать встречи с избирателями, будет работать водителем и охранником. Правда, жена пообещала ему ненормированный график работы.

Викторию Гужву нардеп встретила во время избирательной компании, и она ей понравилась своей работой в комиссии.

"Мы познакомились в городе Пологи во время работы в избирательных комиссиях. Она будет вести как помощница документооборот, работать с корреспонденцией и СМИ, имеет высшее образование в области туризма и профессию бухгалтера и делопроизводителя", - сообщила Никитина.

Гужва почти 9 лет проработала в сфере бьюти-услуг и на ее страничке в Instagram указано, что она визажист, бровист, бизнес-коуч и маркетолог.