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В Раде создали рабочую группу для наработки изменений в экологические законы

Новости » Политика    08.10.2019 - 14:38
В Раде создали рабочую группу для наработки изменений в экологические законы
Фото: заседание рабочей группы (iportal.rada.gov.ua)

Рабочая группа провела первое заседание

В Верховной раде Украины создали рабочую группу по подготовке проектов законов о внесении изменений в законы "О стратегической экологической оценке" и "Об оценке воздействия на окружающую среду". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, рабочая группа была создана в комитете парламента по вопросам экологической политики и природопользования.

"Рабочая группа по подготовке проектов законов о внесении изменений в закон "О стратегической экологической оценке" и о внесении изменений в закон "Об оценке воздействия на окружающую среду" создана по предложению председателя комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олега Бондаренко", - говорится в сообщении.

В ее состав вошли большинство членов экологического комитета, представители Министерства энергетики и защиты окружающей среды, а также украинские и европейские эксперты по оценке воздействия на окружающую среду.

Так, нардепы 8 октября уже провели первое заседание рабочей группы.

Глава рабочей группы Олег Бондаренко отдельно остановился на вопросе получения оценки воздействия на окружающую среду при трансграничной деятельности, когда представители министерства выступают уже не в качестве органа власти, а от страны в целом.

"Участники заседания рабочей группы также неоднократно отмечали, что участие общественности в проведении оценки воздействия на окружающую среду является очень важным, кроме того, необходимо соблюсти при разработке законопроектов требования Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской Конвенции)", - сказано в сообщении.

Напомним, в Раде создали рабочую группу для наработки законопроектов по закупкам для нужд обороны.

Как писало РБК-Украина, в парламенте также создали межфракционную рабочую группу для подготовки законопроекта о реформировании Службы безопасности Украины.

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