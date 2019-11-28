Зеленская показала рождественское настроение (фото)

Елена Зеленская (фото: instagram com. olenazelenska_official)

Елена Зеленская поделилась с украинцами праздничным настроением

Елена Зеленская поделилась с украинцами праздничным рождественским настроением. Она опубликовала яркие фотографии из Таллина, где сейчас находится с визитом со своим мужем президентом Владимиром Зеленским. Снимки появились в Instagram-stories первой леди.

"А тут уже дух Рождества", - подписала Елена одну из фотографий.

На снимках первая леди изображена в элегантном белом пальто на фоне старого города в Таллине. Супруга президента выбрала деловой, белоснежный образ, в котором она прекрасно смотрится в европейском городе.

Елена Зеленская в Талинне (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, что Елена Зеленская и Владимир Зеленский в Эстонии пробыли всего один день. В столице государства, Таллине, первая леди Украины посетила самый старый, но при этом очень современный роддом Эстонии - Восточно-Таллиннской центральной больницы.

Позже 27 ноября Елена и Владимир Зеленские прибыли в Литву.