Отеки перед менструацией: почему они появляются и что делать
Ни для кого не секрет, что гормональный фон женщины колеблется в течение всего менструального цикла. Это - нормально. Но такие колебания могут вызывать и определенный дискомфорт и проблемы. Одна из таких - отеки перед месячными.
Гинеколог Анна Ролдугина рассказала в Instagram, почему появляются отеки и что можно сделать, чтобы облегчить свое состояние.
Думаю, сейчас многие вспомнят, как отекают груди, вызывая иногда болезненные ощущения. Но лишняя жидкость может застаиваться и в других частях тела.
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В частности, женщины часто замечают увеличение объемов талии (может также быть вызвано вздутием, характерным в период ПМС), жалуются на отеки ног, а иногда и рук, лица.
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Согласитесь, это существенно мешает нормальной жизни и активности. Но почему так происходит?
Причины появления отеков:
Большое количество эстрогена.
Он способен удерживать натрий в организме, что приводит и к накоплению лишней жидкости.
Недостача прогестерона.
В паре с избытком эстрогена происходит процесс образования отеков.
Пролактин.
Он, как и эстроген, может быть причиной задержки натрия, а следовательно, и излишней отечности.
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Кроме этого, медицинские исследования подтверждают, что дополнительной причиной появления отеков может быть стресс. Из-за чрезмерных эмоциональных переживаний мозг начинает вырабатывать слишком много гормона гипофиза - АКТГ, а это приводит к тому, что жидкость, которая должна выводиться почками, частично всасывается обратно.
Также могут быть и другие причины:
- избыточный вес;
- заболевания почек, сердца и сосудов;
- заболевания со стороны эндокринной системы;
- и прочее.
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Если вас волнует проблема появления отеков в период ПМС, обязательно обратитесь к врачу.
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Иногда бывает достаточно таких простых методов, как холодные компрессы, а в других случаях необходимо назначение препаратов. Не терпите дискомфорт и вовремя обращайтесь к врачу, если вас что-то беспокоит.
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