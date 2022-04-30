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Врачи назвали супер-овощ для женщин: продлевает молодость и быстро нормализует здоровье

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Суббота 30 апреля 2022 20:44
Врачи назвали супер-овощ для женщин: продлевает молодость и быстро нормализует здоровье Фото: Врачи назвали самый полезный овощ для женщин (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Овощи полезны абсолютно всем, и они должны составлять большую часть рациона в любом возрасте. Но есть настоящие суперфуды, которые нужно есть и здоровым, и особенно – тем, у кого здоровье ослаблено.

Диетолог Наталья Краснова назвала супер-овощ, который обязательно должны употреблять все женщины. Что это за овощ – читайте ниже.

Как утверждает эксперт, самый полезный овощ для женщин – это обычная редька. И ее нужно обязательно включить в рацион, особенно после 45 лет.

Этот овощ недорогой и очень полезный. Редька является прекрасной витаминной поддержкой организма. Если ее есть регулярно, то можно легко восполнить нехватку калия, натрия, магния, кальция, железа и различных витаминов.

Редька полезна для женщин

Для женского организма редька более полезна, чем для мужского. Она приводит в порядок работу щитовидной железы, быстро нормализует гормональный фон и снижает боли во время критических дней.

Сок редьки тоже полезен

Сок редьки полезен для молодости кожи: на ней долго не появляются глубокие морщины и пигментные пятна. Но и для мужчин редька полезна – она уменьшает воспаление простаты.

Для достижения лучшего эффекта, овощ лучше всего есть в чистом виде и в салатах, заправленных нерафинированным растительным маслом.

Кому редька противопоказана

Даже такой полезный овощ может вызвать проблемы со здоровьем. Ее нельзя есть людям, у которых есть проблемы с желудком, повышенная кислотность, заболевания почек и при подагре.

С очень большой осторожностью нужно употреблять редьку беременным женщинам, так как этот овощ может вызвать тонус матки.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Эктор Хименес-Браво показал, чем кормит бойцов ВСУ.

А также мы писали о том, что и как можно замораживать в холодильнике.

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