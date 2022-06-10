Набряки перед менструацією: чому вони з'являються і що робити
Ні для кого не секрет, що гормональний фон жінки коливається протягом всього менструального циклу. Це - нормально. Але такі коливання можуть спричиняти і певний дискомфорт та проблеми. Одна з таких - набряки перед місячними.
Гінеколог Анна Ролдугіна розповіла в Instagram, чому з'являються набряки та що можна зробити, щоб полегшити свій стан.
Думаю, зараз багато хто згадає, як набрякають груди, викликаючи іноді болючі відчуття. Але зайва рідина може застоюватися і в інших частинах тіла.
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Зокрема, жінки часто помічають збільшення об'ємів талії (може також бути спричинене здуттям, характерним в період ПМС), жаліються на набряки ніг, а іноді і рук, обличчя.
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Погодьтеся, це суттєво заважає нормальному життю та активності. Але чому так відбувається?
Причини появи набряків:
Велика кількість естрогену.
Він здатен утримувати натрій в організмі, що призводить і до накопичення зайвої рідини.
Недостача прогестерону.
В парі з надлишком естрогену відбувається процес утворення набряків.
Пролактин.
Він, як і естроген, може бути причиною затримки натрію, а відтак, і надмірної набряклості.
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Окрім цього, медичні дослідження підтверджують, що додатковою причиною появи набряків може бути стрес. Через надмірні емоційні переживання мозок починає виробляти занадто багато гормону гіпофіза - АКТГ, а це призводить до того, що рідина, яка повинна виводитись нирками, частково всмоктується назад.
Також можуть бути і інші причини:
- зайва вага;
- захворювання нирок, серця та судин;
- захворювання з боку ендокринної системи;
- та інше.
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Якщо вас хвилює проблема появи набряків в період ПМС, обов'язково зверніться до лікаря.
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Іноді буває достатньо таких простих методів, як холодні компреси, а в інших випадках необхідне призначення препаратів. Не терпіть дискомфорт і вчасно звертайтеся до лікаря, якщо вас щось турбує.
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