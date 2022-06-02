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Сокращение цикла, молочница, цистит: как сохранить женское здоровье во время войны

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Четверг 02 июня 2022 12:31
Сокращение цикла, молочница, цистит: как сохранить женское здоровье во время войны Женские болезни (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Женщины очень сильные. Мы все с вами знаем, что в эмоциональном состоянии мы можем с вами быть не менее стойкими, чем мужчины. Но наше здоровье не всегда может выдерживать тот же стресс, что и наш мозг. Последние два месяца у многих женщин не остается времени и ресурсов на то, чтобы выпить достаточное количество воды и нормально выспаться.

О том, как сохранить женское здоровье во время войны, рассказала в Instagram известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская (Узелкова).

Отсутствие режима дня и недостаток витаминов и микроэлементов вместе с острым стрессом начинают разрушать наш организм изнутри, в первую очередь прямо влияют на репродуктивную систему.

Проблемы с женским здоровьем, которые могут возникать вследствие стресса:

  • укорочение менструального цикла (одна из самых распространенных проблем)
  • болезненные ощущения в молочных железах
  • появление или усиление выпадения волос
  • появление или усиление высыпаний на лице
  • ухудшение сна
  • вагинит/бактериальный вагиноз
  • цистит
  • молочница
  • кровотечение


При задержке месячных вследствие стресса и эмоциональной перегрузки, не паникуйте.

Женский месячный цикл очень зависит от качественного сна и ментального здоровья. Поэтому, если вам очень страшно и сложно взять себя в руки, пейте чаи с мелиссой, мятой и ромашкой, а также принимайте что-то из этих простых и доступных препаратов в аптеках: магний, Магне В6, комплекс В, ГАМК (GABA), L-теанин, 5-НТР.

Но лучшим вариантом будет обратиться за консультацией к врачу. К тому же, многие врачи проводят их бесплатно в формате онлайн.

Врачи рекомендуют женщинам беречь себя, заботиться о собственном здоровье и стараться постепенно снижать уровень стресса.

Ранее мы писали, какие полезные продукты помогут снять стресс.

А также сообщали, что врачи назвали суперовощ для женщин, который продлевает молодость и быстро нормализует здоровье.

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