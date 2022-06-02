Сокращение цикла, молочница, цистит: как сохранить женское здоровье во время войны
Женщины очень сильные. Мы все с вами знаем, что в эмоциональном состоянии мы можем с вами быть не менее стойкими, чем мужчины. Но наше здоровье не всегда может выдерживать тот же стресс, что и наш мозг. Последние два месяца у многих женщин не остается времени и ресурсов на то, чтобы выпить достаточное количество воды и нормально выспаться.
О том, как сохранить женское здоровье во время войны, рассказала в Instagram известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская (Узелкова).
Отсутствие режима дня и недостаток витаминов и микроэлементов вместе с острым стрессом начинают разрушать наш организм изнутри, в первую очередь прямо влияют на репродуктивную систему.
Проблемы с женским здоровьем, которые могут возникать вследствие стресса:
- укорочение менструального цикла (одна из самых распространенных проблем)
- болезненные ощущения в молочных железах
- появление или усиление выпадения волос
- появление или усиление высыпаний на лице
- ухудшение сна
- вагинит/бактериальный вагиноз
- цистит
- молочница
- кровотечение
При задержке месячных вследствие стресса и эмоциональной перегрузки, не паникуйте.
Женский месячный цикл очень зависит от качественного сна и ментального здоровья. Поэтому, если вам очень страшно и сложно взять себя в руки, пейте чаи с мелиссой, мятой и ромашкой, а также принимайте что-то из этих простых и доступных препаратов в аптеках: магний, Магне В6, комплекс В, ГАМК (GABA), L-теанин, 5-НТР.
Но лучшим вариантом будет обратиться за консультацией к врачу. К тому же, многие врачи проводят их бесплатно в формате онлайн.
Врачи рекомендуют женщинам беречь себя, заботиться о собственном здоровье и стараться постепенно снижать уровень стресса.
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