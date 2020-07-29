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Отдыхающие устроили заплыв на матрасе по затопленным улицам Кирилловки

Кирилловка, Среда 29 июля 2020 21:52
Отдыхающие устроили заплыв на матрасе по затопленным улицам Кирилловки
В Кирилловке люди плавали на матрасе по затопленным улицам (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

После сильного ливня отдыхающие плавали на матрасе по улицам

В воскресенье, 26 июля, на популярном украинском курорте Кирилловка в Запорожской области прошел сильный ливень. Он так сильно затопил улицы поселка, что на них появились реки. При этом некоторые отдыхающие решили воспользоваться моментом и устроить заплыв на матрасе прямо на улице.

Возле одной из баз отдыха мужчина катал ребенка на надувном матрасе. На видео видно, что отцу девочки это занятие доставило большое удовольствие.

В Кирилловке люди плавали на матрасе по затопленным улицам (видео: YouTube)

Стоит отметить, что ливень в тот день за считанные минуты затопил улицы Кирилловки. Люди по ним передвигались почти по колена в воде. Местные продавцы даже не успели спрятать свой товар. Автомобилисты также стали заложниками ситуации. Они были вынуждены просто "плыть" по дорогам.

Напомним, что мощный ливень привел к затоплению не только курортных городов возле моря, но и также на Закарпатье. В Ивано-Франковске ливень стал причиной подтопления больницы, парков. Также в городе сорвало крыши канализационных люков.

В Закарпатской области ливень подтопил несколько населенных пунктов. Повреждено три моста, четыре домохозяйства, 30 метров берегоукрепления и около 20 метров грунтовой дороги.

Ранее ливнем затопило курортный город Бердянск в Запорожской области.

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