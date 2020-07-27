Люди бродили по колено в воде: ливнем затопило еще один курорт на Азовском море

Бердянск затопило ливнем (коллаж: РБК-Украина)

В курортном Бердянске выпало 49,2 мм осадков за одну ночь

Курортный город Бердянск в Запорожской области, что находится на побережье Азовского моря, затопило мощным ливнем в ночь на 27 июля. Улицы превратились в реки, в которых люди бродили почти по колено в воде, а автомобили из сухопутного транспорта практически превратились в водный.

Всего за одну ночь Бердянск залило 49,2 мм осадков, пишет Бердянск 24. Дожди шли всю ночь до самого утра. Местные СМИ показывают фото и видео города, который потерпел бедствие из-за осадков.

"На определенных участках нижней части города движение транспорта и пешеходов по тротуарам заметно усложнено", - говорится в сообщении.

Бердянск затопило ливнем (фото: Бердянск 24)

Помимо того, что ливневки не справлялись с дождями, без электричества остались отдельные районы города.

"Часть центра города без электроэнергии, обесточены Коса, Военный городок и частично Нагорная часть", - пишут местные СМИ.

Бердянск затопило ливнем (видео: YouTube/Бердянск 24)

Ранее мы писали, что курорт Кирилловка ушел под воду, из-за чего он стал продолжением Азовского моря.

Отметим, что синоптики прогнозируют дожди на Юге Украины и на вторник, 28 июля.