Відпочиваючі влаштували заплив на матраці по затоплених вулицях Кирилівки

У Кирилівці люди плавали на матраці по затоплених вулицях (колаж: РБК-Україна)

Після сильної зливи відпочивальники плавали на матраці по вулицях

У неділю, 26 липня, на популярному українському курорті Кирилівка Запорізької області пройшла сильна злива. Вона так сильно затопила вулиці селища, що на них з'явилися річки. При цьому деякі відпочивальники вирішили скористатися моментом і влаштувати заплив на матраці прямо на вулиці.

Біля однієї з баз відпочинку чоловік катав дитину на надувному матраці. На відео видно, що батькові дівчинки це заняття принесло велике задоволення.

Кирилівці люди плавали на матраці по затоплених вулицях (відео: YouTube)

Варто зазначити, що злива в той день за лічені хвилини затопила вулиці Кирилівки. Люди по них пересувалися майже по коліна в воді. Місцеві продавці навіть не встигли заховати свій товар. Автомобілісти також стали заручниками ситуації. Вони були змушені просто "плисти" по дорогах.

Нагадаємо, що потужна злива призвела до затоплення не тільки курортних міст біля моря, але також і на Закарпатті. В Івано-Франківську злива стала причиною підтоплення лікарні, парків. Також у місті зірвало дахи каналізаційних люків.

У Закарпатській області злива підтопила кілька населених пунктів. Пошкоджено три мости, чотири домогосподарства, 30 метрів берегоукріплення і близько 20 метрів ґрунтової дороги.

Раніше затопило зливою курортне місто Бердянськ в Запорізькій області.