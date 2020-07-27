Кирилловка ушла под воду: курорт стал продолжением Азовского моря (видео)

Кирилловка ушла под воду (коллаж РБК-Украина)

Улицы Кирилловки превратились в реки за считанные минуты

На популярном украинском курорте Кирилловка, который находится в Запорожской области, 26 июля прошел сильнейший ливень. Он настолько затопил улицы поселка, что место отдыха стало практически продолжением Азовского моря.

Как сообщает "РИА Мелитополь", ливневые стоки в Кирилловке не справились с таким количеством резко выпавших осадков. Азовский проспект в центре поселка полностью затопило.

По словам очевидцев, за считанные минуты улицы Кирилловки превратились в реки, а передвигаться по ним кое-где пришлось почти по колено в воде.

Вода настолько стремительно затопила улицы, что продавцы не успели спрятать свой товар. Водители автомобилей также оказались в водной ловушке и вынуждены были "плыть" по дорогам, говорят очевидцы.

Ливень затопил Кирилловку

Кстати, море в этот момент бушевало, на воде был шторм.

Шторм в Кирилловке

Как мы ранее писали, в Кирилловке предупредили о грабежах на базах отдыха.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пляжах Кирилловки появилась новая проблема. Несмотря на штормящее море на берегу множество людей, которые купаются в высоких волнах и загорают на берегу.

Также мы писали, что украинец пожаловался на отдых в Кирилловке из-за медуз и морских блох.