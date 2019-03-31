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В Киеве 8 участков начали работу с опозданием

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 09:47
В Киеве 8 участков начали работу с опозданием
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правопорядок обеспечивают около 6 тыс. полицейских

В Киеве на выборах президента Украины 8 участков начали работу с опозданием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Так, в столице работает 13 окружных и 1 тыс. 105 участковых избирательных комиссий. Правопорядок обеспечивают около 6 тыс. полицейских.

"Каждый участок в столице охраняют по меньшей мере двое полицейских", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня, 31 марта с 08:00 в Украине открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в день выборов 2019 на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА.

Также сообщалось, что в Харьковской области сегодня, 31 марта, на выборах президента Украины с незначительным задержанием открылись 2 участки, расположенные в Основянском районе и в городе Изюм.

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