Віддала борг батьківщині: киянка стала мамою прямо на виборчій дільниці

Фото: (колаж РБК-Україна)

Жінка народила прямо на виборчій дільниці

На виборах 2019, які почалися 31 березня о 8:00, у черзі на одній з виборчих дільниць мешканка Києва стала мамою. Про це інформує журналістка Рена Назарова в соціальній мережі Facebook.

Мешканка Києва народила в одному з пологових будинків на Подолі, де була розташована виборча дільниця. Про дану подію стало відомо сьогодні, близько 10 ранку.

"З приємного: на одній з ділянок, яка у пологовому будинку на Подолі, майже годину тому народилася дівчинка. Породілля встигла виконати свій громадянський обов'язок", - написано у повідомленні.

На даний момент уточнюється, народжувала жінка саме в пологовому будинку або ж пологи пройшли прямо у приміщенні виборчої дільниці. Про стан дитини і як її назвуть поки що не повідомлялося.

Нагадаємо, що на вибори президента Кличко приїхав на велосипеді. Мер Києва приїхав на виборчу дільницю о 8 ранку у спортивній формі. Він вирушив після ранкового тренування відразу на свою ділянку в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

Раніше ми писали про те, що робити виборцям на дільницях у випадках нестандартних ситуацій, таких як мінування ділянки або якщо вони стали свідками порушень.

А також повідомляли, що у Житомирській обл. виборці голосували до відкриття дільниці. Також було зафіксовано голосування виборців без паспортів на дільниці в Черняхівському районі.

Крім того, у Києві 8 дільниць почали роботу із запізненням. Так, у столиці працює 13 окружних та 1 тис. 105 дільничних виборчих комісій. Правопорядок забезпечують близько 6 тис. поліцейських.