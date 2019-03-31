ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выборы 2019: на части избирательных участков образовались очереди

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 10:24
Выборы 2019: на части избирательных участков образовались очереди
Фото: (коллаж РБК-Украина)

На выборах 2019 образовались огромные очереди желающих проголосовать

Выборы 2019 начались 31 марта в 8:00. И с самого утра на части избирательных участков в Киеве образовались очереди желающих проголосовать. Об этом информируют пользователи социальных сетей.

Украинцы в соцсетях публикуют первые селфи на выборах президента. Например, stashostiuk в Instagram написал: "Я верю в честные выборы, поэтому пришел проконтролировать процесс сам и убедиться в том, чтобы все было честно и правильно. Давайте выберем того, с кем будем 5 лет работать на благо нашей страны, благо наших детей и на благо всех наших близких людей!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от (@stashostiuk)

"В восемь утра на участках в Киеве организовались очереди. Людей очень много", – написал в Twitter Юрий Каракай.

"Кто рано встает - тот в 8:05 голосует. Доброе утро!" - написала в Facebook Евгения Кравчук.

"Проголосовал. Количество наблюдателей превышает количество избирателей. Просыпайтесь и делайте свой выбор", - призывает он, отмечая, что на некоторых участках избирателей относительно немного.

Напомним, что в Житомирской обл. избиратели голосовали до открытия участка. Также было зафиксировано голосование избирателей без паспортов на участки в Черняховском районе.

Мы писали, что в Киеве 8 участков начали работу с опозданием. Так, в столице работает 13 окружных и 1 тыс. 105 участковых избирательных комиссий. Правопорядок обеспечивают около 6 тыс. полицейских.

Мы сообщали, что в МВД назвали наиболее частые нарушения с начала выборов. С утра уже поступили 25 заявлений и сообщений о нарушениях: в Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в Киеве - 7.

Не сказал вам главного: Притула сделал важное заявление о выборах 2019 Выборы президента Украины: что вам "светит" за нарушения на участках
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины выборы 2019
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь