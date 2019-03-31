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В Житомирской обл. избиратели голосовали до открытия участка

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 10:06
В Житомирской обл. избиратели голосовали до открытия участка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Некоторые избиратели голосовали без паспортов

В ходе выборов президента Украины в Житомирской области на участке в Коростене комиссия разрешила избирателям проголосовать до 8 часов утра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию гражданской сети ОПОРА.

Также было зафиксировано голосование избирателей без паспортов на участки в Черняховском районе.

"В городе Коростень (ИО №64) на УИК №181280 по вул. Киевская, 4, комиссия разрешения 8 избирателям проголосовать до 8:00. За это проголосовали члены комиссии на утреннем заседании. Аргументация - избиратели спешили на электричку", - говорится в сообщении.

В Черняховском районе люди голосуют без паспортов.

"В с. Зороков, Черняховский р-н (ИО№ 66, м. Малин) на участке №181143 зафиксированы неединичные голосования избирателей без паспортов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации наблюдателей ОПОРы, в Житомирской области на 30 избирательных участках не хватает кабинок и урн для голосования.

Ранее РБК-Украина писало, что в день выборов 2019 на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА.

Также сообщалось, что в Харьковской области сегодня, 31 марта, на выборах президента Украины с незначительным задержанием открылись 2 участка, расположенные в Основянском районе и в городе Изюм, а в Киеве - 8 участков.

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