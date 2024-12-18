Остап Ступка вперше за довгий час показав романтичне фото з молодшою на 34 роки обраницею

На фото Ступка ніжно дивиться на 23-річну дівчину, а вона своєю чергою - у кадр. Дівчина поклала одну руку на плече актора, але це його не бентежить.

Для фотосесії пара обрала досить стримані образи. Актор постав у чорному костюмі та білій сорочці, а його кохана обрала чорний гольф-водолазку, а також пишну спідницю з об'ємними кишенями. Свій лук вона доповнила кулоном на шиї та масивними сережками.

Остап Ступка зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Що відомо про особисте життя Остапа Ступки

Актор був одружений тричі. Перша дружина - однокурсниця Тетяна Капліна, у цьому шлюбі народився син Дмитро Ступка, який також став актором. Зараз він проживає в США.

Друга дружина - модельєр-конструктор Ірина, у цьому шлюбі народилося двоє дітей: донька Устина і син Богдан.

У 2015 році Остап Ступка втретє одружився. Його обраницею стала дівчина на ім'я Дарина, яка на той момент була студенткою театрального вишу. Пара розпалася під час повномасштабної війни.

Восени 2024 року актор підтвердив роман із Маргаритою Ткач - Ступка і його молода кохана з'явилися разом на відкритті міжнародного кінофестивалю "Молодість". Вони познайомилися в театрі імені Франка.

Також пара показала досить відверту фотосесію у водоймі.

Остап Ступка та Маргарита Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Скандальна ДТП зі Ступкою

Зазначимо, що у квітні 2023 року актор потрапив у ДТП. На своєму Land Rover зірка виїхав на зустрічну смугу і врізався в припаркований автомобіль, водій якого отримав травми.

Чоловік розповідав, що три дні перебував у реанімації, дістав п'ять переломів, важкий крововилив у голову та черевну порожнину.

У момент аварії Ступка перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Акторові призначили 3 роки обмеження волі з позбавленням водійських прав строком на 8 років. Але прокуратура Києва оскаржила вирок про обмеження волі.

Остап Ступка (фото: instagram.com/ostap.stupka)