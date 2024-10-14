Остап Ступка показав романтичні фото та зробив несподівану заяву про любов

Актор Остап Ступка, який раніше вже ділився сміливими фото з театрознавицею Маргаритою Ткач, цього разу розмістив у мережі новий подібний контент. І тепер у підписі до кадрів він залишив романтичні рядки.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Остап Ступка показався з новою дівчиною

На опублікованих кадрах Остап і Маргарита постали в обіймах один одного, демонструючи зосереджені погляди. Знімки, як можна помітити, були зроблені на пляжі.

Остап Ступка показав романтичні фото з дівчиною (фото: instagram.com/ostap.stupka)

На іншому фото Ступка і Ткач були зображені із закритими очима. У підписі до світлин можна прочитати рядки, автором яких є український письменник Володимир Винниченко.

"Тільки любов виправдовує наше перебування на Землі", - написали Остап і Маргарита у спільному пості в соцмережах, натякаючи таким чином на романтичні стосунки між ними.

Остап Ступка офіційно не повідомляв про розлучення (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Реакція мережі

Юзери активно реагують на ці кадри. Ось деякі їхні коментарі:

"Мокрі, мокрезні, змочені... Коротше, просяться слова інші. Одним словом - красиво"

"Супер"

"Це вау".

Остап Ступка засвітився з новою коханою (фото: instagram.com/manipuliantka)

Що відомо про особисте життя Остапа Ступки

Актор з 2015 року перебуває у законному шлюбі з жінкою на ім'я Дар'я, яка молодша за нього на 20 років. Вона - четверта обраниця знаменитості. У першому шлюбі у Ступки народився син Дмитро, у другому - син Богдан та дочка Устина. У нинішньому шлюбі у чоловіка дітей немає.

Цікаво, що про своє розлучення з Дар'єю Остап офіційно не повідомляв, але його свіжі романтичні кадри з іншою жінкою, схоже, свідчать про можливий розрив з четвертою дружиною.

Остап Ступка і його четверта дружина Дар'я (фото: facebook.com/p/Остап-Ступка)

До слова, Остап Ступка - 57-річний актор, син Богдана Ступки. У квітні минулого року він втрапив у скандал: став винуватцем ДТП. На своєму Land Rover зірка виїхав на зустрічну смугу та врізався у припаркований автомобіль, водій якого отримав травми. На момент аварії Ступка перебував у стані сп'яніння.

У червні того ж року акторові подовжили запобіжний захід - нічний домашній арешт. У листопаді Голосіївський суд Києва засудив Остапа, обмеживши йому право керувати транспортними засобами на 8 років і призначивши три роки обмеження волі.

Пізніше прокуратура Києва оскаржила вирок про трирічне обмеження волі. Крім того, з актора стягнули фінансовий штраф, пов'язаний з проведенням низки усіх необхідних експертиз.