Остап Ступка впервые за долгое время показал романтическое фото с младшей на 34 года избранницей

На фото Ступка нежно смотрит на 23-летнюю девушку, а она в свою очередь - в кадр. Девушка положила одну руку на плечо актера, но это его не смущает.

Для фотосессии пара выбрала достаточно сдержанные образы. Актер предстал в черном костюме и белой рубашке, а его возлюбленная выбрала черный гольф-водолазку, а также пышную юбку с объемными карманами. Свой лук она дополнила кулоном на шее и массивными серьгами.

Остап Ступка со своей девушкой (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Что известно о личной жизни Остапа Ступки

Актер был женат три раза. Первая супруга - однокурсница Татьяна Каплина, в этом браке родился сын Дмитрий Ступка, который также стал актером. Сейчас он живет в США.

Вторая супруга - модельер-конструктор Ирина, в этом браке родилось двое детей: дочь Устина и сын Богдан.

В 2015 году Остап Ступка в третий раз женился. Его избранницей стала девушка по имени Дарья, которая на тот момент была студенткой театрального вуза. Пара распалась во время полномасштабной войны.

Осенью 2024 года актер подтвердил роман с Маргаритой Ткач - Ступка и его молодая любимая появились вместе на открытии международного кинофестиваля "Молодость". Они познакомились в театре имени Франко.

Также пара показала достаточно откровенную фотосессию в водоеме.

Остап Ступка и Маргарита Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Скандальное ДТП со Ступкой

Отметим, что в апреле 2023 года актер попал в ДТП. На своем Land Rover звезда выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный автомобиль, водитель которого получил травмы.

Мужчина рассказывал, что три дня находился в реанимации, получил пять переломов, тяжелое кровоизлияние в голову и брюшную полость.

В момент аварии Ступка находился в состоянии алкогольного опьянения.

Актеру назначили 3 года ограничения свободы с лишением водительских прав сроком на 8 лет. Но прокуратура Киева оспорила приговор об ограничении свободы.

Остап Ступка (фото: instagram.com/ostap.stupka)