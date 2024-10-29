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Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомо

Вівторок 29 жовтня 2024 11:21
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Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомо Остап Ступка (фото: facebook.com/ostap.stupka)
Автор: Іванна Пашкевич

57-річний український актор Остап Ступка підтвердив роман з 22-річною театрознавицею Маргаритою Ткач.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар артиста OBOZ.ua.

Так, Ступка та його молода кохана з’явилися разом на відкритті міжнародного кінофестивалю "Молодість".

В інтерв'ю артист підтвердив, що він дійсно має романтичні стосунки з Маргаритою. Актор також розповів, що вони познайомилися завдяки спільній роботі в київському театрі імені Франка.

Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомо

Остап Ступка і Маргарита Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Втім, більше деталей про своє особисте життя розкривати не став, оскільки зазвичай не любить обговорювати такі речі публічно.

"Так. Але я не люблю про це розповідати. Ну навіщо? Це особисті речі. Де познайомилися? Нас об'єднав театр", - поділився Остап.

Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомоОстап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомо

Остап Ступка і Маргарита Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Таким чином, Ступка підтвердив, що розлучився з третьою дружиною Дариною. Точна дата їхнього розриву залишається невідомою, проте це сталося вже під час повномасштабної війни.

Незважаючи на це, знаменитість заявляє, що зараз відчуває себе щасливим і з оптимізмом дивиться в майбутнє.

"Ой, не буду вам нічого про це розповідати. Ну а чого ні? Життя продовжується!", - сказав актор.

Остап поки що не планує одружуватися на своїй дівчині. Актор відкрито визнає, що не замислюється про четвертий шлюб, оскільки вже має досить багато досвіду в цьому питанні: "Не знаю, чесно. В мене стільки цих одружень було!".

Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомоОстап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомо

Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомо

Остап Ступка і Маргарита Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Що відомо про Маргариту Ткач

Як повідомляють ЗМІ, театрознавиці всього 22 роки, у листопаді виповниться 23. Вона розповідала на своїй сторінці в Instagram, що її статті виходять у виданні "Український театр".

Також дівчина зазначила, що буде відповідати за роботу сайту цього видання, виступаючи як редакторка: "Наразі переважно працюю над запуском сайту та роботою соцмереж".

Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомо

Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомо

Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомо

Маргарита Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Особисте життя Ступки

Актор був у шлюбі тричі. Першою його дружиною була Тетяна Капліна, яка подарувала йому сина Дмитра. Вдруге актор взяв шлюб із жінкою на ім’я Устина, з якою виховував сина Богдана і доньку Устину. Його третьою обраницею стала студентка Дарина, молодша за артиста на 20 років. У цьому шлюбі дітей у Ступки немає.

Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років обраницею: що про неї відомо

Остап Ступка з екс-дружиною Дариною (фото: facebook.com/ostap.stupka)

Раніше Слава Дьомін назвав свій топ-3 артисток, з якими хотів би мати секс.

Також Амадор Лопес заговорив про усиновлення дитини.

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