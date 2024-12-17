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"Сама не вірю, що це була я". Полякова показала, як виглядала у своїй найбільшій вазі

Вівторок 17 грудня 2024 18:30
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"Сама не вірю, що це була я". Полякова показала, як виглядала у своїй найбільшій вазі Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Оля Полякова показала, який вигляд мала у своїй максимальній вазі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

45-річна Полякова опублікувала фотоколаж, на якому показала, як виглядала багато років тому і як виглядає зараз.

На одному з кадрів артистка постала у чорно-білій сукні ще до того, як скинула зайву вагу.

Виконавиця зізналася, що пишається тим, що змогла привести себе у таку чудову фізичну форму.

&quot;Сама не вірю, що це була я&quot;. Полякова показала, як виглядала у своїй найбільшій вазі

Скріншот

"Сама не вірю, що це була я... Але я це виправила і пишаюся своїм результатом. Погляньте на мою трансформацію", - написала знаменитість.

Зазначимо, що близько півтора року тому Оля вже демонструвала знімок до схуднення у програмі "Дорослі дівчата".

Тоді вона розповіла, що фото було зроблено у 2011 році, невдовзі після народження її молодшої доньки Аліси.

Співачка відверто зізналася, що на той момент її вага складала 86 кілограмів.

До слова, нещодавно Полякова показала на камеру фігуру "без фільтрів".

Також співачці та Єфросиніній довелося відповісти на пікантні плітки.

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