На "Оскарі-2025" не вшанували пам'ять актриси Мішель Трахтенберг: яка причина

Серед акторів, які пішли з життя за минулий рік, не згадали Мішель Трахтенберг. Актриса померла минулого тижня, ймовірно, через ускладнення після пересадки нирки.

Наступного дня після цієї трагічної новини стало відомо про смерть ще одного актора - Джина Гекмана. Його не лише включили в меморіальне відео, а й присвятили окрему промову.

Тому версія про те, що інформація про смерть Трахтенберг надійшла надто пізно, не виглядає переконливою. Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Розчаровані шанувальники припустили, що Мішель просто не вважали гідною бути згаданою поряд із такими легендарними лауреатками "Оскара", як Меггі Сміт і Джина Роулендс, які також померли у 2024 році.

Водночас фанати згадали, що торік на церемонії вшанували пам’ять Метью Перрі, хоча він також не був ні переможцем, ні номінантом премії.

До того ж на офіційному сайті Кіноакадемії Трахтенберг є в меморіальному списку. Це означає, що організатори справді могли припуститися помилки та випадково забути про неї. Принаймні, шанувальники бачать у цьому єдине можливе пояснення.

Ось що пишуть у коментарях:

Де Мішель Трахтенберг? Вони змогли включити Джина Гекмана, але не Мішель, яка померла напередодні?

Мені не сподобалося, як зневажливо на Оскарі поставилися до Мішель, це несправедливо

Ганьба "Оскару", що не згадали Трахтенберг

У мережі також обурені, що не було жодної згадки про таких особистостей, як Ален Делон, Бернард Гілл та Шеннен Догерті, які також торік пішли з життя.

Вони також були важливими для галузі

Не згадати Алена Делона - велика ганьба!

Величезна кількість дуже помітних упущень. Голлівуд навіть не може зробити це правильно

Як вони могли пропустити смерть такої кількості акторів?! Хто керував цим...

Так багато великих забутих тут персон, яких ми знали і любили, але ніколи не згадувалися... Вони також заслуговують на те, щоб їх відзначали та пам’ятали. Мені стає трохи сумно

Нагадаємо, у ніч з 2 на 3 березня в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі відбулася 97-ма церемонія вручення премії "Оскар", на якій оголосили переможців у різних номінаціях.

Цього року головним фаворитом стала стрічка "Емілія Перес", яка встановила рекорд, отримавши 13 номінацій. Однак головним тріумфатором вечора став фільм "Анора", який здобув 5 статуеток, зокрема в ключових категоріях.

"Оскар" за найкращу чоловічу роль дістався Едріану Броуді. Для нього це вже друга нагорода Кіноакадемії після перемоги у 2003 році за фільм "Піаніст". Стрічка "Бруталіст" отримала ще дві статуетки - за найкращу операторську роботу (Лола Кроулі) та найкращу музику (Деніел Блумберг). Загалом фільм мав 10 номінацій.

Зої Салдана стала володаркою премії за найкращу жіночу роль другого плану за роботу у фільмі "Емілія Перес". Крім того, пісня "El Mal" із цього ж фільму була відзначена як найкраща оригінальна пісня.

Нагороду за найкращий адаптований сценарій отримав Пітер Строан за "Конклав". У номінації "Найкращий грим та зачіски" перемогу здобув фільм "Субстанція". "Дюна: Частина друга" була відзначена за найкращий звук та найкращі візуальні ефекти.

Найкращим короткометражним анімаційним фільмом стала робота "У тіні кипариса" іранських режисерів Хоссейна Молаемі та Ширін Сохані. А звання найкращого повнометражного анімаційного фільму отримала стрічка "Потік" Гінта Зілбалодиса.

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