Дворазового володаря "Оскара" і його дружину знайдено мертвими: що відомо

Помер легендарний актор Джин Гекмен. 95-річну голлівудську зірку та його 63-річну дружину знайшли без ознак життя в їхньому будинку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Variety .

Подружжя виявили мертвими 27 лютого. Повідомляється, що поруч із парою лежав бездиханний труп їхнього собаки... Джин Гекмен і Бетсі Аракава (фото: Getty Images)

Місцеві ЗМІ зазначають - жодних підозр щодо криміналу не вбачається. Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса підтвердив, що люди пішли з життя не від насильницької смерті.

"Точну причину встановимо пізніше. Усе, що я можу сказати, це те, що ми перебуваємо в процесі попереднього розслідування смерті та чекаємо схвалення ордера на обшук", - заявив правоохоронець.

Коротка біографія Джина Гекмена

Юджин А́ллен (Джин) Гекмен - американський актор та письменник. Був одним із найпопулярніших і найуспішніших акторів Голлівуду другої половини XX століття, чия кар'єра тривала понад 40 років. Джин Гекмен (фото: flickr.com)

Його основні ролі у кіно включали персонажів, пов'язаних із законом та військовими діячами, такі як у фільмах "Французький зв'язковий", "Місто занадто далеко", "Міссісіпі в вогні", "Непрощений", "Червоний прилив" та "В тилу ворога".

Однак серед його численних ролей критики відзначають і звичайних американців, таких як Бак Бэрроу у "Бонні і Клайд", приватний детектив Гаррі Мосбі у "Нічних ходах", Ейвері Толар у "Фірмі" та Роял Тененбаум у "Сім'ї Тененбаум". Джин Гекмен (фото: Getty Images)

Роль параноїдального Гаррі Кола в психологічному трилері "Розмова" залишається вершиною акторського мистецтва Гекмена і його найкращою роботою в кіно.

Джин був дворазовим лауреатом премій "Оскар" та BAFTA, тричі отримував премію "Золотий глобус" і нагороду від Національної ради кінокритиків США, а також був призером Берлінського кінофестивалю.

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